Oικονόμου: Οι κακοποιητικές συμπεριφορές να μην μένουν στην σκιά

«Η σημερινή Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε ποτέ τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές να μένουν στη σκιά.»

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Όπως εξήγησε, δυστυχώς, η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται, δε γνωρίζει ούτε γεωγραφικά σύνορα, ούτε όρια ηλικίας.

Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι μία στις τρεις γυναίκες από 15 ετών και πάνω έχει κατά καιρούς γνωρίσει κακοποιητική συμπεριφορά, παρενόχληση, σεξουαλική βία, μία από τις μορφές αυτές βίας ή όλες μαζί και το 1/3 των κακοποιητικών αυτών συμπεριφορών πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στο σπίτι.

Τόνισε πως η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της μάστιγας με τα 18 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, με το κουμπί πανικού που έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν αξιοποιήσει και έχει βοηθήσει πάνω από 120 γυναίκες να αποφύγουν περαιτέρω άσχημες καταστάσεις.

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, όμως θέλω να πω ότι η καταστολή στην περίπτωση αυτή είναι το έσχατο, είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας.» είπε χαρακτηριστικά

Συνόψισε πως το κλειδί βρίσκεται στην πρόληψη, βρίσκεται στην παιδεία, στα σχολεία, στην κοινωνία, στην οικογένεια, εκεί που πρέπει να μαθαίνουμε τους ανθρώπους, τα παιδιά μας πώς να συμπεριφέρονται, να μην είναι φορείς και υποκινητές βίας και κυρίως να μη μένουν άπραγοι, όταν παρατηρούν φαινόμενα βίας.

«Γιατί αυτός είναι ο δρόμος προκειμένου να φτιάξουμε μία κοινωνία αλληλοσεβασμού, μία κοινωνία ισότητας, όπου φαινόμενα μισογυνισμού και κακοποιητικών συμπεριφορών δε θα υπάρχουν.», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

