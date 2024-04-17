Την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.



Τον Κυριάκο Βελόπουλο έχει μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση ο Ευστάθιος Φλώρος, πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης και πατέρας του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μέσω του βουλευτή Κωνσταντίνου Χήτα, αν και υποστήριξε πως η υπόθεση δεν ευσταθεί,

