Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου

Τον Κυριάκο Βελόπουλο έχει μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση ο Ευστάθιος Φλώρος - Ο ίδιος ζήτησε να αρθεί η ασυλία του

Την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.  

Τον Κυριάκο Βελόπουλο έχει μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση ο Ευστάθιος Φλώρος, πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης και πατέρας του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. 



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μέσω του βουλευτή Κωνσταντίνου Χήτα, αν και υποστήριξε πως η υπόθεση δεν ευσταθεί, ζήτησε να αρθεί η ασυλία του.
 
