Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Ο πρωθυπουργός δεν θυμήθηκε κανέναν Μπελέρη και καμιά ομογένεια τώρα

Ο πρωθυπουργός δεν θυμήθηκε κανέναν Μπελέρη και καμιά ομογένεια τώρα, τόνισε στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις δηλώσεις της υποψήφιας ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Δώρας Αυγέρη στον ΣΚΑΪ, αλλά και της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου, ότι η ΝΔ εκμεταλλεύεται ψηφοθηρικά την υποψηφιότητα Μπελέρη. «Πριν περίπου ένα χρόνο βρέθηκε εκεί (στη Βόρεια Ήπειρο) να δουν την υποδοχή που είχε» τόνισε ο κ. Μαρινάκης για τον πρωθυπουργό.

Το ψηφοδέλτιο έχει 42 άξιους υποψηφίους και υποψήφιες, ο καθένας με την πορεία τους, ένας εξ αυτών είναι ο Μπελέρης παρατήρησε ο κ. Μαρινάκης.



«Ο Φρέντης Μπελέρης συμβολίζει έναν άνθρωπο που στο όνομα του παραβιάστηκε το κράτος δίκαιου, το τεκμήριο αθωότητας, είναι ο νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρας, Έλληνας από την ομογένεια στη Βόρεια Ήπειρο κι ενώ απαιτούσαμε όλοι, όχι ως ΝΔ, ως Έλληνες, να έχει δίκαιη δίκη, καταδικάστηκε, δεν έχει ορκιστεί ακόμα».



Μού κάνει φοβερή εντύπωση, συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αυτοί που δήθεν κόπτονται για το κράτος δίκαιου, άλλα κατάπιναν αμάσητους αυτούς που απειλούσαν δημοσιογράφους, αυτούς έχουν καταδικαστεί 13-0, να ενοχλούνται που θέλει ένας άνθρωπος να είναι υποψήφιος με το κόμμα που επιθυμεί, με το κόμμα που ανήκει σε όλα του τα χρόνια, για να στείλει αυτό το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.



«Σε κάποιες εβδομάδες θα γίνει το εφετείο του Μπελέρη. Σε περίπτωση που καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό είναι πολύ πιθανή η παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων… Εμείς συνεχίζουμε δυνατά, και φωνάζουμε για την αθωότητά του τη δίκαιη δίκη του, για το κράτος δικαίου» σημείωσε. Είναι πλέον και υποψήφιος ευρωβουλευτής, μακάρι να αθωωθεί και να έχουμε το ευχάριστο δίλημμα της επιλογής, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



«Θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές», επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς αν παίρνει ατζέντα ο κ. Κασσελάκης κάνοντας τον σταυρό του, πηγαίνοντας στον αρχιεπίσκοπο ή μιλώντας για τη βάπτισή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι θαυματοποιοί, αυτοί που μπορούν να περπατάνε στη θάλασσα, να δημιουργούνται σταυροί όταν γεννιούνται, δεν μπορούν να μας λύσουν προβλήματα. Ο κόσμος είδε με τραγικό τρόπο ότι μόνο δεν κάνουν θαύματα δεν κάνουν όλοι αυτοί, μόνο καταστροφές προκαλούν ανακαλώντας την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 -2015 ως αντιπολίτευση και την περίοδο 2015 – 2019 ως κυβέρνηση.

