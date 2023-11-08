Ολοένα και βαθαίνει το ρήγμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη Κυριακή μετά και την πρόθεση που εξέφρασε ο Γιώργος Σταθάκης να αποχωρήσει από το κόμμα. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η διάσπαση θα γίνει γεγονός στη συνεδρίαση του Σαββατοκύριακου με την «Ομπρέλα» του Ευκλείδη Τσακαλώτου να εγκαταλείπει το κόμμα όπως όλα δείχνουν.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο πρώην υπουργός Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το κόμμα, λέγοντας ότι η Αριστερά δεν έχει θέση στο κόμμα Κασσελάκη-Παππά-Πολάκη και χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «απολίτικη ρευστή φιγούρα».

Την ίδια ώρα, ο στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη, Παυλος Πολάκης, σήκωσε το γάντι, και χρησιμοποίησε ειρωνικά στίχους τραγουδιού για να απαντήσει στον Γιώργο Σταθάκη

«Στους επαναλαμβανόμενους άθλιους χαρακτηρισμούς σε μένα και άλλους δεν θα απαντήσω τώρα, όχι γιατί δεν μπορώ να σε βάλω όπως πρέπει στη θέση σου, αλλά γιατί είναι προφανές πως το μόνο που θέλετε μετά την ήττα σας στις εκλογές για πρόεδρο είναι να κάνετε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Τόσοι είστε» έγραψε χαρακτηριστικά στοπ facebook.

Ωστόσο, το επίδικο θέμα που δυναμιτίζει το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό των διαγραφών καθώς από την μία υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί οι οποίοι ζητάνε να προχωρήσει το θέμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη αυτοί που του ζητάνε να κάνει ένα βήμα πίσω.

Την ίδια ώρα ρελανς στις διαγραφές των τεσσέρων κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας ζητώντας την παραπομπή της Έλενας Ακρίτας στο Πειθαρχικό επειδη στις διοικητικές εκλογές στηριξε δημόσια τον υποψήφιο δήμαρχο της ΝΔ στην περιοχή του Ψυχικού.

Επιστολή Δραγασάκη για να κατευνάσει τα πνεύματα

Οι δύσκολες και κρίσιμες στιγμές που περνά η αξιωματική αντιπολίτευση αποτυπώνονται στην επιστολή - μανιφέστο που έστειλε ο Γιάννης Δραγασάκης. Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΙ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Γιάννης Δραγασάκης επιχειρεί με τη συγκεκριμένη επιστολή να «σβήσει τη φωτιά» την ύστατη ώρα απευθύνοντας δραματική εκκληση για εκεχειρία και προτείνοντας οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση

Ο Γιάννης Δραγασάκης αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του πως «το κόμμα κηρύσσεται σε "κατάσταση έκτακτης ανάγκης"» και ζητά να συσταθεί: ολιγομελές, άτυπο κέντρο ευθύνης- αντιπροσωπευτικό της σύνθεσης του κόμματος- που εποπτεύει την αυστηρή τήρηση των οποίων μέτρων συμφωνηθούν.

Επισημαίνει επίσης σε σχέση με τις εκλογές πως το αποτέλεσμα των διαδικασιών δεν μπορεί να αμφισβητείται και ζητεί την απόσυρση των διαγραφών που έχουν ανακοινωθεί.

