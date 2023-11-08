ΚΚΕ: Να μην παραδοθεί σε επιχειρηματίες κανένας τομέας των δημόσιων νοσοκομείων

«Το αντιλαϊκό σχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για εκτεταμένη ενίσχυση των επιχειρηματιών της ιδιωτικής υγείας, για εφαρμογή των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των δημόσιων νοσοκομείων, βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Τελευταίο κρούσμα, η παράδοση της λειτουργίας του αξονικού και μαγνητικού τομογράφου σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, σε ιδιώτες, μετά από τη σκόπιμη υποστελέχωσή του. Αντί, δηλαδή, να στελεχώσουν το τμήμα αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου της Νίκαιας, 'μπουκώνουν' με χρήμα ιδιώτες» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

«Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι δήθεν οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται, είναι παραμύθια. Ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος ήδη πληρώθηκε από τη βαριά φορολογία, τις εισφορές και τις συμπληρωμές του λαού, ο οποίος πληρώνει με χίλιους δυο τρόπους για την υγεία του και τώρα παραδίδεται ως τζάμπα 'φιλέτο' στους ιδιώτες επιχειρηματίες.

Οι ιδιώτες επιχειρηματίες έχουν ως κριτήριο και σκοπό της λειτουργίας το μέγιστο δυνατό κέρδος και γι' αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των ασθενών, αλλά και με αρνητικές επιπτώσεις από την ιδιοκτησία των επιστημονικών δεδομένων, που εξασφαλίζουν αντικειμενικά από τον έλεγχο αυτών των τομέων» προσθέτει το κόμμα στο σχόλιό του και τονίζει καταλήγοντας:

«Τώρα να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση των εργαζομένων και όλου του λαού, για την πλήρη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων με όλο το απαραίτητο προσωπικό. Να μην παραδοθεί στους ιδιώτες επιχειρηματίες κανένας τομέας των δημόσιων νοσοκομείων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

