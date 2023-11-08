Ρωμανός στον ΣΚΑΪ: Στον ΣΥΡΙΖΑ ασκούν κριτική, αλλά δεν κάνουν προτάσεις

Για όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα μίλησε σήμερα στην εκπομπή του ΣΚΑΪ "Αταίριαστοι" και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός.

Ο κ. Ρωμανός αναφερόμενος στην οικονομία επισήμανε: «Δεν επανεξετάζουμε τις φοροαπαλλαγές, δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόθεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη ταυτότητα ως Κυβέρνηση, είμαστε Κυβέρνηση των φοροελαφρύνσεων, είμαστε κυβέρνηση που το προηγούμενο διάστημα μείωσε πάνω από 50 φόρους κι είμαστε η κυβέρνηση που μόλις πρόσφατα πέρασε και τη νέα φοροαπαλλαγή για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα, είναι πολύ ξεκάθαρο το στίγμα μας, είναι πολύ ξεκάθαρη η κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε κι είναι πολύ ξεκάθαρα και χειροπιαστά και τα αποτελέσματα που φέρνει αυτή η οικονομική πολιτική. Αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ θετικά και για την ανάπτυξη και για την οικονομία και για την εικόνα της χώρας».

Και συνέχισε λέγοντας: «Μιας και συζητάμε για τον κ. Στουρνάρα να επισημάνω κάτι άλλο ενδιαφέρον που είπε χθες, αναφέρθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ τον χρόνο, τα οποία ουσιαστικά εξοικονομούν οι πολίτες, επί της ουσίας, μέσω των φοροελαφρύνσεων που έχουμε φέρει και συνδέεται με την προηγούμενη συζήτηση και με αυτά που σας ανέφερα για την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε σταθερά και την προηγούμενη τετραετία και τη νέα τετραετία. Θα συνεχίσουν οι φοροελαφρύνσεις και δεν θα σταματήσουν οι φοροαπαλλαγές. Αυτό συνδέεται και με την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης, που είναι επίσης ένας βασικός στόχος».

Σχετικά με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά την κοινωνία, το οποίο είναι η ακρίβεια, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε: «Εγώ θεωρώ ότι είναι αναγκαίο η χώρα να έχει μια ισχυρή δημιουργική, θετικού προσήμου αξιωματική αντιπολίτευση, και για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, ακούω κριτική για πάρα πολλά από την αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια, το νούμερο ένα ζήτημα. Έχετε ακούσει εσείς μια αντιπρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση για την ακρίβεια, πέραν της μείωσης έμμεσων φόρων που το λέει από πριν τις εκλογές κι όσες χώρες το έχουν κάνει προσπαθούν να το πάρουν πίσω τώρα γιατί το έκριναν αναποτελεσματικό; Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Κάνουν τώρα κριτική στην πρωτοβουλία της μείωσης 5% σε πάνω από 600 είδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε (τα 300 εξ αυτών, μπήκαν στο καλάθι μετά τα μεγάλα πρόστιμα που έπεσαν την προηγούμενη εβδομάδα). Έχετε ακούσει αντιπρόταση; Ωραία η κριτική. Αντιπρόταση έχουμε ακούσει; Το βασικό προεκλογικό τους επιχείρημα ήταν γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες, κάνοντας σημαία τη μείωση ΦΠΑ. Αυτό απέτυχε στις άλλες χώρες, τις οποίες μας έφερναν ως παράδειγμα. Κι αυτό που γίνεται εδώ, το οποίο φέρνει αποτέλεσμα, το μηδενίζουν και δεν κάνουν καμία αντιπρόταση».

