Απάντηση... στις ομπρέλες της γειτονιάς της, για την παραπομπή της στο πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει μέσω των social media η Έλενα Ακρίτα.

Η κυρία Ακρίτα «βάζει τα γοβάκια της» και δηλώνει με νόημα: «Ας με παραπέμψουν. Θα πω ακριβώς τα ίδια».

Η Νομαρχιακή Βόρειας Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ (δηλαδή οι Ομπρέλες της γειτονιάς μου) με παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας επειδή ψήφισα - και το δήλωσα ευθαρσώς - τον προηγούμενο δήμαρχο που πρόσκειται στη ΝΔ.

Παράλληλα, στην ίδια επιστολή, απαιτεί από τον Πρόεδρο του κόμματος να μην προχωρήσει στις διαγραφές των Φίλη, Σκουρλέτη, Τζουμάκα, Βίτσα.

Αυτό το τελευταίο για να καταστεί σαφές από πού και από ποιους εκπορεύεται η επίθεση στο πρόσωπο μου.

Βάζω τα γοβάκια μου και τους απαντώ.

👠Η κομματική επιλογή της καθ’ όλα αξιόλογης πλην παντελώς άπειρης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο Μαρίας Αποστολάκη συγκέντρωσε μόνο το 5,75 των ψήφων στο Δήμο μας.

👠Όταν η υποψήφια δήμαρχος με κάλεσε στο τηλεφωνο, τής ξεκαθάρισα ότι θα ψηφισω τον νυν (μέχρι τότε) δήμαρχο και της εξήγησα αναλυτικά τους λόγους. Μπορεί να το βεβαιώσει.

👠Την προτίμηση μου αυτή εξέφρασα και στην Ναντια Σουμπασάκη-Παπαδημούλη όταν συναντηθήκαμε την πρώτη Κυριακή των εκλογών για Πρόεδρο του κόμματος. Μπορεί επίσης να το βεβαιώσει.

👠Πίστευα, πιστεύω και θα πιστεύω στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών. Σε μάς τους κατοίκους πέφτει άμεσα λόγος για τη γειτονιά μας και τη γειτονιά των παιδιών μας.

👠Δήλωσα δημόσια ότι αν ήμουν Πάτρα θα ψήφιζα Πελετίδη, αν ήμουν Χαλάνδρι Σίμο Ρούσσο, Τρίκαλα (στις προηγούμενες εκλογές) Παπαστεργίου, Νίκαια τον Γιώργο Ιωακειμίδη. Τον καλύτερο δηλαδή.

👠Όταν ορίζουμε κομματικούς υποψήφιους, καλά θα κάνουμε από εδώ και μπρος να παίρνουμε ένα τηλεφωνηματάκι τους τοπικούς βουλευτές που, όσο να πεις, ξέρουν τα «ντόπια» καλύτερα.

👠Ζητούν να μην διαγραφούν αυτοί που χωρίς στοιχεία αποκάλεσαν τον Στέφανο Κασσελάκη «φυτευτό».

Αυτοί που χωρίς στοιχεία κατηγόρησαν τον Τσιπρα ότι είχε στρατό από διαδικτυακά τρολ.

Αυτοί που ανακοίνωναν ονομασίες νέων κομμάτων.

Αυτοί που έβγαιναν στα δεξιά κανάλια κι έβριζαν ασύστολα τον Πρόεδρο βάζοντας έτσι μέλι στο ψωμάκι της ΝΔ.

Αυτοί να μείνουν. Εγώ να φύγω.

Εγώ που δουλεύω άοκνα, ωστε μαζι με τους συναδέλφους στη Βουλή να συνεχίσουμε να κάνουμε δυναμική και πρόσφορη αντιπολίτευση σε χαλεπούς καιρούς.

👠Να με παραπέμψουν, λοιπόν. Και να ξέρουν ότι θα πω ακριβώς τα ίδια που γράφω εδώ. Δεν απολογούμαι για κάτι που θεωρώ ηθικά σωστό όπως είναι η ακλόνητη πίστη μου στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών.

Έλενα Ακρίτα

Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Αναπληρώτρια Τομεάρχισσα Δικαιοσύνης, αρμόδια για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Γραφείο Τύπου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.