Διήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποιηεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης κατά την οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων.

«Πραγματοποιώ μια διήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες -ως το πρώτο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ προς τις ευρωεκλογές- στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκα χτες με την ευρωομάδα μας, τους ευρωβουλευτές μας. Σήμερα συναντήθηκα με πολλούς αξιωματούχους, για θέματα οικονομίας, μεταναστευτικού, κλιματικής κρίσης και του κράτους δικαίου» δήλωσε ο κ. Κασσελάκης.

Κατά τη διάρκεια των επαφών πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις τόσο σε ζητήματα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου όσο και σε θέματα της κλιματικής κρίσης, της μετανάστευσης και του Ταμείο Ανάκαμψης.

«Σε ό, τι αφορά το κράτος δικαίου, ανέδειξα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες και τα οποία έχω αναδείξει και στην Ελλάδα.

Σχετικά με τα θέματα της κλιματικής κρίσης τόνισα την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκύπτουν από αυτήν.

Στο θέμα της μετανάστευσης πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο η χώρα μας να μην επιβαρύνεται ως χώρα υποδοχής, έτσι ώστε να έχουμε ένα δίκαιο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τέλος, για το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει απορροφητικότητα και διάχυση σε όλη την οικονομία και όχι μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρείες» επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτές είναι οι θέσεις μας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η ευρωομάδα μας θα αναδείξει, σε εκδήλωση στην Αθήνα, την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κι από εκεί και πέρα θα δημιουργήσουμε δική μας ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, στην πορεία προς τις ευρωεκλογές» κατέληξε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

