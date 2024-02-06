Το πρώτο think tank για την παιδεία παρουσιάζει μέσω Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης:

«Σας έχω μιλήσει για τα think tank που φτιάχνουμε, με ανθρώπους που προέρχονται όχι από το στενό κομματικό πλαίσιο αλλά από εσάς, από την κοινωνία.

Με ιδιαίτερη χαρά σάς παρουσιάζω το πρώτο, το Think Tank Παιδείας.

Βασίλης Τσελφές: Ομότιμος καθηγητής στο ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ. Με εξειδίκευση στη Φυσική και πάνω από 200 δημοσιεύσεις.

Λουκία Μπεζέ: Κλινική και Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, με Διδακτορικό στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Paris XIII και πλούσιο ακαδημαϊκό έργο.

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, με μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Michigan και πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία.

Ιωάννης Τουλής, Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξειδικεύεται σε θέματα ακαδημαϊκής ανάπτυξης και διαχείρισης.

Δημήτριος Τορτοπίδης: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα οδοντιατρικης του Α.Π.Θ., με Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Και με πάνω από 100 ομιλίες και ελεύθερες ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

Γεώργιος Μπαγάκης: Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Δανάη Βουκελάτου: Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, Ερευνητική Βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, με μεταπτυχιακό στην Έρευνα και την Ψυχολογία της Εκπαίδευσης.

Οι άριστοι της κοινωνίας θα βρίσκονται δίπλα μου, για να φτιάξουμε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα δημόσιας παιδείας.

Γιατί η πραγματική παιδεία είναι αυτό που δε θέλει το σύστημα Μητσοτάκη.

Γιατί η πραγματική παιδεία δίνει τα εφόδια σε μία κοινωνία να αντισταθεί στην προπαγάνδα, να ρωτήσει, να μάθει, να διεκδικήσει μία καλύτερη ζωή».

