«Τα κρατικά πανεπιστήμια δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, αλλά οι λίγοι», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέας Ζώρας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Υποστήριξε ότι οι εντός πανεπιστημίου παρατάξεις δημιουργούν προβλήματα κάθε φορά και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους υπολοίπους.

Για τους πανεπιστημιακούς που επιμένουν να μην γίνουν εξετάσεις διαδικτυακά ανέφερε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η συζήτηση εις βάρος των φοιτητών ενώ χαρακτήρισε τις καταλήψεις παρωχημένες και παλιομοδίτικες.

Μίλησε μάλιστα για υποκρισία από κάποιους συνάδελφους του που αρνούνται εξετάσεις εξ αποστάσεως ενώ οι ίδιοι διδάσκουν σε διαδικτυακά μεταπτυχιακά προγράμματα.

Επεσήμανε ότι το ανοιχτό πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο που άρχισε τις διαδικτυακές εξετάσεις κατά την διάρκεια της πανδημίας και ποτέ δεν τέθηκε θέμα διαβλητότητας καθώς υπάρχει τεχνολογία, ταυτοπροσωπία και διαβλητότητα.



