Μητσοτάκης για Κάρολο: Ευχές για ταχεία ανάρρωση σε έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση σε «έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας», εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον βασιλιά Κάρολο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού:

Εύχομαι στην Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο Γ΄ ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδας και αυτές τις στιγμές η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου.



Wishing His Majesty King Charles III a swift and complete recovery. He is a true friend of Greece, and during these times our thoughts are with his family and the people of the United Kingdom. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.