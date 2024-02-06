Μητσοτάκης για Κάρολο: Ευχές για ταχεία ανάρρωση σε έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση σε «έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας», εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον βασιλιά Κάρολο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού:
Εύχομαι στην Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο Γ΄ ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδας και αυτές τις στιγμές η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου.
Wishing His Majesty King Charles III a swift and complete recovery. He is a true friend of Greece, and during these times our thoughts are with his family and the people of the United Kingdom.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2024
