Μητσοτάκης για Κάρολο: Ευχές για ταχεία ανάρρωση σε έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός ευχήθηκε στον βασιλιά Κάρολο μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα Χ

Μητσοτάκης

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση σε «έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας», εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον βασιλιά Κάρολο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού:

Εύχομαι στην Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο Γ΄ ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδας και αυτές τις στιγμές η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου.
 

