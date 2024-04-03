Η αντεπίθεση του Μαξίμου: Με περιοδείες και πολιτικές προτάσεις κόντρα στην τοξικότητα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στο δίπτυχο «καθημερινότητα και πολιτική ουσία» επενδύει το Μέγαρο Μαξίμου, όσο πλησιάζουν οι κάλπες των ευρωεκλογών, επιχειρώντας να γυρίσει τη σελίδα της τοξικής αντιπαράθεσης που καλλιεργεί και συντηρεί η αντιπολίτευση, ελλείψει «πολιτικής αντιπρότασης και επιχειρημάτων» όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Η ακραία πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, εκτιμάται ότι όχι μόνο «θολώνει» τα μηνύματα που θέλει να επικοινωνήσει η κυβέρνηση στους πολίτες, αλλά δημιουργεί και ένα «πλασματικό» κλίμα αμφισβήτησης μέσω της "λάσπης και των συκοφαντιών που εκτοξεύουν στελέχη της αντιπολίτευσης. Υπό αυτά τα δεδομένα το Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένο να μην αφήνει καμία σκιά να πλανάται, ούτε για την κυβερνητική πολιτική, ούτε για τα στελέχη που την ασκούν, αποφασισμένο να απαντά σε κάθε μομφή και ατεκμηρίωτη κατηγορία που διατυπώνεται εναντίον της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα εντείνει τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα όσο πλησιάζουν οι ευρωκάλπες, σηκώνοντας και ο ίδιος ένα μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας και της «αποκατάστασης της αλήθειας» έναντι των συκοφαντιών της αντιπολίτευσης, από τα Καλάβρυτα όπου περιόδευσε, δήλωσε προβληματισμένος για το γεγονός ότι «δυστυχώς η πολιτική αντιπαράθεση κινείται σε ένα επίπεδο τοξικότητας και έντασης, το οποίο ειλικρινά πίστευα ότι μετά τις εκλογές του 2023 θα το είχαμε αφήσει πίσω μας. Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι δεν έμαθαν από τα λάθη τους και επενδύουν μόνο στην τοξικότητα, μόνο στην πόλωση, μόνο στην εργαλειοποίηση μίας εθνικής τραγωδίας» είπε αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών. Απέδωσε δε, τις επιθέσεις αυτές στην ένδεια πολιτικού οράματος των πολιτικών του αντιπάλων σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας, από την οικονομία η οποία – όπως είπε- σήμερα αναπτύσσεται με 2,5% ετησίως, πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ρίχνει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό, μέχρι την παιδεία, την υγεία και την εξωτερική πολιτική.

«Μην έχοντας να πουν τίποτα για όλα αυτά και να προτάξουν ουσιαστικά μία πειστική εναλλακτική πρόταση, επιμένουν να βουλιάζουν τον τόπο σε μία ατμόσφαιρα τοξικότητας και αχρείαστης έντασης. Μου κάνει εντύπωση, τα ίδια ακριβώς έλεγα και πριν από τις εκλογές του 2023. Και φαίνεται κάποιοι δεν έμαθαν από το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι οι πολίτες επιβράβευσαν την παράταξη η οποία είπε "όχι" στην τοξικότητα και "ναι" στα έργα και τιμώρησαν αυτούς οι οποίοι επέμεναν σε αυτή τη λογική» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η επιχείρηση «αποκατάστασης της αλήθειας» θα συνεχιστεί και θα ενταθεί όλο το επόμενο διάστημα από όλα τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζοντας και εντατικοποιώντας την επαφή του με τους πολίτες, προκειμένου να συνομιλεί μαζί τους, να συσπειρώσει τους γαλάζιους ψηφοφόρους αλλά και να διατηρήσει όλους εκείνους που δεν στήριζαν διαχρονικά τη ΝΔ, αλλά που στις εθνικές εκλογές πίστεψαν στην μεταρρυθμιστική της δύναμη και της έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης». Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται, μέχρι την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, την Παρασκευή στο Ζάππειο, ο πρωθυπουργός, μετά το Μοσχάτο και τα Καλάβρυτα, να βρεθεί και σε κάποια άλλη γειτονιά της Αττικής ενώ τους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να "οργώσει" τη χώρα, για να κινητοποιήσει τη βάση του κόμματος και να επικοινωνήσει τη σπουδαιότητα αλλά και το διακύβευμα της ευρωκάλπης, ξορκίζοντας τη «χαλαρή ψήφο».

«Στις ευρωεκλογές αυτές δεν ψηφίζουμε για εθνικούς βουλευτές, ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και ψηφίζουμε τελικά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και που κάνει τώρα την Ελλάδα Ευρώπη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μία παράταξη ταυτισμένη με την ευρωπαϊκή ιδέα.

Και πρέπει να αναλογιστούμε επίσης, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ποια είναι η παράταξη, ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές, ποιοι είναι οι υπουργοί, ποιος είναι ο πρωθυπουργός που τελικά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες στα Καλάβρυτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.