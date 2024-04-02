Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση τόμου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη απόψε στην παρουσίαση του Τόμου «Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Θεσμός και τα Πρόσωπα», που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στη σημασία του λευκώματος για τη θεσμική μνήμη του Δικαστηρίου και τόνισε ότι «Οι θεσμοί δεν είναι απρόσωπα σχήματα, αλλά διαμορφώνονται και παίρνουν την αξία τους από εκείνους που τους υπηρετούν».

Σημείωσε, επίσης, ότι «Το λεύκωμα, φέρνοντας σε επαφή με τα πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ιστορία του Δικαστηρίου, όχι μόνο τους δικαστές που τώρα υπηρετούν σε αυτό, αλλά με την κοινωνία ολόκληρη, παροτρύνει τις νεότερες γενιές να εμπνευσθούν από τις παλαιότερες, προκειμένου να αρθούν στο ύψος του θεσμού, ανταποκρινόμενοι στις υψηλές απαιτήσεις που καθορίσθηκαν από την πρώτη μέρα λειτουργίας του».

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε, ότι το λεύκωμα τους παροτρύνει «Να διατηρήσουν τη συνέχεια της νομολογίας, προσαρμόζοντάς την όταν απαιτείται, και πάντα με προσοχή και σεβασμό, στις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, να βελτιώσουν ό,τι μπορεί να βελτιωθεί και να διορθώνουν τα λάθη που διαπιστώνονται, έτσι ώστε να παραδώσουν μια μέρα στους επόμενους ένα ακόμη καλύτερο Δικαστήριο. Αλλά και οι παλαιότερες γενιές έχουν την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουν στις νεότερες, μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, τις αξίες που συνέχουν διαχρονικά το Δικαστήριο, όπως η πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς, η προσωπική ανεξαρτησία, η επιστημονική επάρκεια, το ήθος, η ελευθεροφροσύνη, η ευπρέπεια, η εντιμότητα, η φιλοτιμία, ο ζήλος, η εργατικότητα, η συναδελφικότητα, το αίσθημα ευθύνης».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος συνεχάρη όσους συνέβαλαν στο έργο της επικαιροποίησης του λευκώματος, και, απευθυνόμενη κυρίως στους νέους συναδέλφους, τους κάλεσε, «πιστοί στον όρκο τους, να αποδίδουν έγκαιρη και αποτελεσματική δικαιοσύνη, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έργο δύσκολο και βαρύ, έργο όμως όχι ακατόρθωτο, που συνοψίζει το χρέος του κάθε δικαστή προς την κοινωνία, την οποία έχει ταχθεί να υπηρετεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

