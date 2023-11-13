Τζάκρη: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει Εξεταστική και για τη σύμβαση 717/20214 για τα Τέμπη

Εξεταστική Επιτροπή και για τη σύμβαση 717/2014 για τα Τέμπη θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δήλωσε η γραμματέας της ΚΟ, Θεοδώρα Τζάκρη.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή της:

«Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, που έχει κάνει έρευνα για ένα χρόνο μελετώντας την προηγουμένως σχηματισθείσα δικογραφία για την σύμβαση 717/2014 που είχε μπει στο αρχείο, κατέληξε στο πόρισμά της που έχει έρθει στην Βουλή από 10-7-2023 να μιλά για συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και μάλιστα για τον κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή του Αχιλλέως για σοβαρές ενδείξεις ευθυνών για κακουργηματική απιστία το να μιλάμε για μια γενικόλογη εξεταστική από το 1997 και μετά συνιστά περιφρόνηση των συγκεκριμένων ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και κατακριτέα απόφαση για συγκάλυψη αυτών.

Η κυβέρνηση που υποκριτικά λέει ότι τιμά τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς θέλει να πνίξει ένα πολύ σημαντικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για ευνόητους λόγους.

Μας προκαλεί απορία πως το ΚΚΕ θέλει να γίνει δεκανίκι της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, ζητώντας μια γενικόλογη εξεταστική από το 1997 όταν μάλιστα υπάρχουν τόσες σοβαρές ενδείξεις για κακουργηματικές πράξεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ζητήσει την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και για την σύμβαση 717/2014 και την επέκτασή της και αύριο θα καταθέσουμε την σχετική αίτηση. Και επίσης σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει αίτηση για Προκαταρκτική Εξέταση και για την εγκληματική σύγκρουση των τρένων».





Πηγή: skai.gr

