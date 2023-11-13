Λογαριασμός
Θετικό κλίμα στη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας: Συμφώνησαν σε μηχανισμό επικοινωνίας για την υλοποίηση των ΜΟΕ

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την ελληνική πλευρά

Ελλάδα - Τουρκία

Οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας διεξήγαγαν σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, νέο γύρο συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας στην Άγκυρα.

Σε αμφότερες τις αντιπροσωπείες συμμετείχαν πρέσβεις, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, κατ’ αρχήν, να υλοποιήσουν ή να επανενεργοποιήσουν δραστηριότητες ΜΟΕ κατά τη διάρκεια του έτους 2024, από τον συμφωνημένο προηγουμένως κατάλογο ΜΟΕ.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό πνεύμα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν μηχανισμό σημείων επαφής για επικοινωνία και διευκόλυνση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων ΜΟΕ.

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την ελληνική πλευρά.

