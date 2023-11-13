Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη

Συνάντηση με τον Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη, θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, αύριο στη 1:00 το μεσημέρι στο γραφείο του στην Βουλή.

