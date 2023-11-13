Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη

 Αύριο στη 1:00 το μεσημέρι στο γραφείο του στην Βουλή.

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη

Συνάντηση με τον Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη, θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, αύριο στη 1:00 το μεσημέρι στο γραφείο του στην Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark