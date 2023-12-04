Το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, ο θεματοφύλακας της σταθερότητας και ο κινητήρας διασυνδεσιμότητας στην ενέργεια, του εμπορίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ, εξέπεμψε εκ νέου ο Αμερικανός πρέσβης Γιώργος Τσούνης ανοίγοντας τις εργασίες του 34ης Συνόδου για την ελληνική οικονομία που διοργανώνει το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο.

Μάλιστα, αναδεικνύοντας πως στην εγγύς περιοχή η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Τσούνης χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις πολύ ισχυρές και υπογράμμισε πως το επίπεδο συνεργασίας είναι τέτοιο το οποίο επιτρέπει στην Ελλάδα να παραμένει ικανή, ισχυρή, οικονομικά εύρωστη. «Η Ελλάδα πάντοτε κινείται με βάση αρχές και είναι ένας αξιόπιστος και εξαιρετικός συνέταιρος» επισήμανε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αξίες και τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι ευθυγραμμισμένα.

«Η συνεργασία είναι εξαιρετική, κάνοντας ειδική αναφορά στο πεδίο της ασφάλειας, του ΝΑΤΟ, των επενδύσεων, των πληροφοριών, της εργασίας, της διπλωματίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης» ανέφερε.

Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Μέσα στην εβδομάδα θα επισκεφτεί τη Μολδαβία, μετά τη Βουλγαρία, έπειτα από μερικές εβδομάδες τη Ρουμανία, προκειμένου να εξασφαλίσει, όπως ανακοίνωσε, ότι οι υποδομές και η κατανόηση που πρέπει να υπάρχει υφίσταται, ότι η Ελλάδα αναδύεται στον ρόλο της ως πάροχος ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή.

Είναι πολύ σημαντικό από γεωστρατηγικής απόψεως να έχουμε αδιάλειπτη παροχή αερίου. Το ότι η Ελλάδα είναι πάροχος αυτό σημαίνει πολύ καλά νέα για το επιχειρείν των ελληνικών εταιρειών. Επιτρέπουν στην Ελλάδα να αναδυθεί ακόμη περισσότερο ως μια χώρα που εξασφαλίζει σταθερότητα στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, ο Αμερικανός πρέσβης επισήμανε πως η Ελλάδα είναι η ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία στην ΕΕ και εκτίμησε πως μέσα στα επόμενα ένα-δύο χρόνια θα αναπτυχθεί τρεις φορές ταχύτερα απ' ό,τι ο μέσος όρος στην ΕΕ. «Αυτό δείχνει πως υπάρχει μια ορμή. Οι ξένες επενδύσεις έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ και οι αμερικανικές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτό» πρόσθεσε. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως η επένδυση της Google στην Ελλάδα έχει αυξηθεί στα 2,2 δισ. ευρώ και μιλάνε για περαιτέρω αύξηση. «Αυτές οι επιχειρήσεις προσδοκούν και αποζητούν σταθερότητα και ευκαιρίες» τόνισε και πρόσθεσε πως η Ελλάδα έχει το πιο σημαντικό προσόν: Καλά μορφωμένο και εφυές δυναμικό. Έχει το πνευματικό κεφάλαιο, όπως αποσαφήνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είε πως η Ελλάδα βρίσκεται στο ραντάρ των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, εστίασε στην ψηφιοποίηση, λέγοντας πως η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά και έπλεξε το εγκώμιο του νυν και του απερχόμενου υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Κυριάκου Πιερρακάκη. Ακόμη, εξήρε την πρόοδο της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση.

Τέλος, δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας και εντυπωσιασμένος από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην COP28, που πραγματοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τη διοργάνωση της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Greece 2024» από τη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

