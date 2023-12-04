Συνάντηση με τους πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα και Τζουζέπε Κόντε, είχε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της παρουσίας του στη Ρώμη για τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Monitoring του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι στη διάρκεια των συζητήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις, η ανάγκη για διπλωματικές πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, οι προκλήσεις του προοδευτικού χώρου στην Ευρώπη και ιδιαίτερα οι άνοδος της Ακροδεξιάς και η συνεργασία της με τη κεντροδεξιά, όπως συμβαίνει στην Ιταλία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Με αφορμή την παρουσία μου στη Ρώμη για τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Monitoring του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχα την ευκαιρία να συναντήσω δύο συναδέλφους και καλούς φίλους. Τους πρώην Πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα και Τζουζέπε Κόντε.

Ο Ενρίκο Λέτα άσκησε κριτική στις πολιτικές λιτότητας της ΕΕ την περίοδο 2013-2014 και ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός που άνοιξε για μένα τις πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου του Παλάτσο Κίτζι το 2014, παρόλο που τότε δεν ήμουν ακόμη ομόλογός του. Αργότερα είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πιο στενά όταν ανέλαβε επικεφαλής του Δημοκρατικού κόμματος.

Ο Τζουζέπε Κόντε ανέλαβε ΠΘ στη κυβέρνηση συνεργασίας των 5 Αστέρων με το Δημοκρατικό Κόμμα,σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, στην κορύφωση των προσφυγικών ροών. Η συνεργασία μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη Σύνοδο των Ευρωπαικών χωρών του Νότου, ήταν στενή. Σήμερα παραμένει επικεφαλής των 5 Αστέρων.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με τους δύο για τις διεθνείς εξελίξεις, την ανάγκη για διπλωματικές πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, τις προκλήσεις του προοδευτικού χώρου στην Ευρώπη και ιδιαίτερα για την άνοδο της Ακροδεξιάς και τη συνεργασία της με τη κεντροδεξιά, όπως συμβαίνει στην Ιταλία.

Η πολυδιάσπαση και ο πολυκερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων ανοίγουν το δρόμο για την εδραίωση των συντηρητικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση, αλλά και για την εδραίωση της ηγεμονίας των ιδεών της Ακροδεξιάς στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο εκλογικές, αλλά πολιτικές και ιδεολογικές.

Και θα είναι ολοένα και πιο δύσκολες όσο δεν κατανοούμε ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται εντός των τειχών.

Πηγή: skai.gr

