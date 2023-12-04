«Γελοία και χυδαία» χαρακτηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών τις αναρτήσεις τρολ στο διαδίκτυο, τα οποία παρουσιάζουν ως «φοροφυγά» τη σύζυγο του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη.

«Η προσπάθεια ορισμένων τρολ του διαδικτύου να εμφανίσουν τη σύζυγο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, Πόπη Καλαϊτζή, ως δήθεν φοροφυγά είναι γελοία και χυδαία.

Χρησιμοποιώντας τα τρολ αυτά το Πόθεν Έσχες του 2020 και του 2021, προσπαθούν να την εμφανίσουν ως δήθεν φοροφυγά από ελεύθερο επάγγελμα, ενώ η αλήθεια είναι ότι εκείνη έκανε έναρξη επαγγέλματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2022», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κύκλοι του ΥΠΟΙΚ και προσθέτουν:

«Περαιτέρω, τα εισοδήματα της κ. Καλαΐτζή για τα έτη 2020-2021 υπογραμμίζεται ότι προέρχονται μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. Και συγκεκριμένα: Ιανουάριος-Απρίλιος 2020 μισθωτή ειδικευόμενη στο Ασκληπιείο Βούλας, Μάιος 2020-Νοέμβριος 2021 άμισθη ειδικευόμενη - λόγω ειδικού νόμου που το προβλέπει και επειδή άλλαξε ειδικότητα) στο Ασκληπιείο Βούλας, οπότε και πληρωνόταν μόνο για εφημερίες.

Τα ποσά που προκύπτουν από τη φορολογική της δήλωση αφορούν, λοιπόν, καταβολές από μισθούς τους μήνες που αμειβόταν (2020) και μόνο από εφημερίες (2021). Όσο λάμβανε μισθό, τον δήλωνε φυσικά και αυτόν.

Τα πράγματα είναι επομένως απολύτως ξεκάθαρα. Η ένδεια επιχειρημάτων και η εμπάθεια οδηγούν ορισμένους σε γελοιότητες που τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.