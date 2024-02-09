«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους αγροτών την Τρίτη το πρωί στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τη Δευτέρα επιστρέφει από το Βελιγράδι», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο διευθυντής γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ.

«Ο πρωθυπουργός έχει δέιξει ότι είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο, αναμένεται η γνωστοποίηση από πλευράς των αγροτών των 10 εκπροσώπων που θα προσέλθουν στη συνάντηση», πρόσθεσε ο κ. Τσιόδρας. Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί ως την Τρίτη που αναμένεται η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες σχετικά με το κλείσιμο των δρόμων ο ίδιος σχολίασε: «Δεν μπορεί το δικαίωμα μιας ομάδας στη διαμαρτυρία να είναι σε βάρος των δικαιωμάτων άλλων ομάδων. Πρέπει οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο».

«Τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι απεριόριστα, σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να εξεταστούν ζητήματα τα οποία αφορούν τους αγρότες πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί - και δεν είναι λίγα- αναφέρομαι στις μειώσεις των ΦΠΑ για τα αγροτικά λιπάσματα, ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα κ.α», τόνισε

«Από τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θίγονται τα πανεπιστήμια της περιφέρειας»

Σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν επιτρέπει την λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δε μπορώ να καταλάβω γιατί θίγεται το δημόσιο πανεπιστήμιο με αυτό το μέτρο. Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν αναχρονισμό που προέρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και κάποιες ιδεοληψίες. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ένας μαθητής θέλει να μπει στην Νομική , αν δεν περάσει δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάει στην Κύπρο ή στην Τσεχία και να μην έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στην Ελλάδα. Αντί να έχουμε εξαγωγή φοιτητών δε μας συμφέρει να έχουμε εισαγωγή φοιτητών; διερωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Το νομοσχέδιο για το δημόσιο πανεπιστήμιο περιλαμβάνει μία σειρά από μέτρα που αφορούν στη μείωση γραφειοκρατίας, μεγαλύτερη αυτονομία, δυνατότητα συνεργασιών με πανεπιστήμια εξωτερικού. Από τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θίγονται τα πανεπιστήμια της περιφέρειας.

Ερωτηθείς αν το δημόσιο πανεπιστήμιο κινδυνεύει να μείνει χωρίς καθηγητές σκεπτόμενοι ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα παρέχουν καλύτερους μισθούς ο ίδιος ξεκαθάρισε: Μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μέσα από μία σειρά προγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα να τεθούν σε εφαρμογή ιδέες που καλλιεργούνται στο πανεπιστήμιο και να παράγονται διαφόρων ειδών προιόντα τα οποία θα μπορούν να μπαίνουν στην παραγωγή, να αυξηθεί και το εισόδημα των καθηγητών και οι φοιτητές να μπορούν να κάνουν τις καινοτόμες ιδεές τους πράξη μέσα απο ειδική χρηματοδότηση η οποία προβλέπεται. Πιστεύω ότι το νέο πλαίσιο το οποίο δημιουργείται εκσυγχρονίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πιστεύω ότι το νέο πλαίσιο το οποίο δημιουργείται εγχυχρονίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο του δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες, είναι ένα πλαίσιο υπέρ του. Περισσότερο θα λειτουργήσει να επιστρέψουν κάποιοι καθηγητές αππό πανεπιστήμια του εξωτερικού. Θεωρώ ότι κάποιος που θα ήθελε να ιδρύσει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο δε θα ήθελε να το κάνει στην χώρα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη; Δεν βλέπω κάτι που να έχει να χάσει το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Πηγή: skai.gr

