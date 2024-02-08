Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για αποζημιώσεις λόγω φυσικών καταστροφών

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας». Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που δήλωσε «παρών».

«Σε μία εποχή αυξημένης εξάρτησης από την τεχνολογία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ψηφιακού κράτους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης», επεσήμανε για άλλη μια φορά, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Η Εθνική Αρχή, αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, τόσο για την διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών της χώρας, όσο και για την ανθεκτικότητα του κράτους απέναντι σε κυβερνοαπειλές», τόνισε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγεωργίου, «μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, η χώρα δέχθηκε 13,3 εκατομμύρια επιθέσεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες με τις 500.000 να είναι πολύ σοβαρές».

Το νομοσχέδιο δέχτηκε τα πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που επέμειναν «στην ανάγκη να είναι μία εντελώς ανεξάρτητη αρχή και όχι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο θα ελέγχεται από την κυβέρνηση», ενώ άσκησαν έντονη κριτική για «την απουσία ασφαλιστικών δικλείδων που θα διασφαλίζουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τους δημοκρατικούς θεσμούς» όπως ανέφεραν.

Τι προβλέπουν οι τροπολογίες



Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν και οι τροπολογίες, οι οποίες υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, πάγιο μηχανισμό ενίσχυσης σε αγρότες και επιχειρήσεις λόγω φυσικών καταστροφών και κατάργηση της ειδικής εισφοράς 5% του φυσικού αερίου.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:

- Δημιουργείται πάγιος μηχανισμός ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών από φυσικές καταστροφές, αφενός μέσω παροχής ψηφιακής κάρτας σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, αφετέρου μέσω της δημιουργίας ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης για επιχειρήσεις και του χαρακτηρισμού τους ως αφορολογήτων, ανεκχώρητων και ακατάσχετων.

- Καταργείται το καθεστώς της ειδικής εισφοράς 5% επί της τιμής του φυσικού αερίου που επιβάρυνε τους ηλεκτροπαραγωγούς για τις ποσότητες που αγοράζον για τη λειτουργία των εργοστασίων τους και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είχε επιβληθεί πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2022.

- Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού της ΕΥΠ, που αφορούν μεταξύ άλλων την τοποθέτηση τους, τα καθήκοντα και το ωράριό τους.

- Προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου και εκκαθάρισης σε πραγματικό χρόνο, των οριζομένων δαπανών υγείας από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, καθώς και ο καθορισμός με κ.υ.α. των φορέων υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας».

- Παρατείνεται κατά 10 μέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, ή ανανεώσεων στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

