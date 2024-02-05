Σκέρτσος: Η δημοκρατία τείνει χέρι δικαιοσύνης κι ισότητας σε όλους τους πολίτες

«Η δημοκρατία δημιουργήθηκε για να τείνει το χέρι της ασφάλειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας σε όλους τους πολίτες. Όχι να τους γυρνάει την πλάτη, όχι να τους κουνάει το δάχτυλο», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, στην πρώτη παρέμβασή του στις επιτροπές της Βουλής, επί του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

«Η φροντίδα για τις μειοψηφίες δείχνει και αποδεικνύει την υπεροχή, τη δημοκρατικότητα τον πολιτισμό των σύγχρονων φιλελευθέρων δημοκρατιών. Και η Ελλάδα περήφανα συγκαταλέγεται σε αυτές τις δημοκρατίες και εκεί πρέπει να ανήκει. Η δημοκρατία δημιουργήθηκε για να τείνει το χέρι της ασφάλειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας σε όλους τους πολίτες. Όχι να τους γυρνάει την πλάτη, όχι να τους κουνάει το δάχτυλο ότι είναι πολίτες μιας άλλης κατηγορίας. Όχι - τα δικαιώματα αυτά είναι πανανθρώπινα, είναι ατομικά θεμελιώδη δικαιώματα και τα ατομικά δικαιώματα προέχουν έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος»

Ο υπουργός Επικρατείας απευθύνθηκε στην επιτροπή, ζητώντας εκ προοιμίου, να γίνει αυτή η συζήτηση με «όσο το δυνατό πιο ειρηνικούς όρους, όχι με πολεμικούς όρους».

«Όλοι μας γνωρίζουμε συνανθρώπους μας, συμπολίτες, φίλους που έχουν αυτόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Επομένως, ακόμη και όσοι έχουν αντίθετη άποψη, θα ήθελα να την αρθρώσουν με επιχειρήματα, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς απαξίωση, με σεβασμό, χωρίς κακοποιητικό λόγο. Διότι δυστυχώς τους προηγούμενους μήνες στο δημόσιο διάλογο έχουμε ακούσει άσχημα λόγια για ανθρώπους, για παιδιά, τα οποία στιγματίζουν ανθρώπινες ψυχές και μπορεί να δονήσουν ανθρώπινα συναισθήματα. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί επομένως, για τον λόγο που εκπέμπει η Βουλή προς τα έξω. Ο ρόλος των πολιτικών, ο ρόλος μιας φιλελεύθερης δημοκρατία, είναι να βελτιώνουμε έστω και λίγο τη ζωή των ανθρώπων, να την κάνουμε καλύτερη, να διευρύνουμε δικαιώματα, ελευθερίες, να υπηρετούμε την ισότητα, να υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Νομίζω αυτό κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Πρέπει να υπηρετούμε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, λόγω φύλου, λόγω εθνικότητας, λόγω σωματικής κατάστασης, λόγω πεποιθήσεων, λόγω θρησκευμάτων ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. αυτός είναι ο ρόλος της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές έχουν εκλεγεί πάνω σε αυτές τις αρχές του Συντάγματος, επομένως ας μην πηγαίνουμε κόντρα σε καταστατικές αρχές του συντάγματος που όλοι γνωρίζουμε και όλοι υπηρετούμε», είπε ο 'Ακης Σκέρτσος.

Η κυβέρνηση δεν αιφνιδίασε

Ο υπουργός Επικρατείας επισήμανε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αιφνιδίασε την κοινωνία με αυτό το σχέδιο νόμου, αλλά εδώ και τρία χρόνια ο πρωθυπουργός ανέθεσε σε μια υψηλού επιπέδου επιτροπή υπό τον κ. Σισιλιάνο, να εκπονήσει μια στρατηγική για την ισότητα των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+, η έκθεση συντάχθηκε και έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον 20 από τις συστάσεις. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αποτυπωμένη η δέσμευση για την ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δημόσια, είπε προεκλογικά, δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής.



Οι διαφορετικές απόψεις

Πως αντιμετωπίζει όμως η κυβέρνηση τις διαφορετικές απόψεις; «Δημοκρατία σημαίνει διαφορετικές απόψεις, σημαίνει διάλογος, σημαίνει να ακούμε με σεβασμό την αντίθετη άποψη, να μην κουνάμε το δάχτυλο. Μιλάμε για ένα ανθρώπινο ζήτημα. Δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες που πιστεύουν σε αυτό και τους πολίτες που διαφωνούν με αυτό, σε προοδευτικούς και σε συντηρητικούς πολίτες. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στοτς χαρακτηρισμούς που κάνουμε προς τα άλλα κόμματα. Όσοι διαφωνούν με αυτό, μπορεί να χρειάζεται να ακούσουν περισσότερα πράγματα για να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Είναι ένα ζήτημα που για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, δεν συζητήθηκε δημόσια», είπε ο κ. Σκέρτσος. Κατά την άποψή του, όλο αυτό το διάστημα η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει απόψεις, έχει αλλάξει απόψεις και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις: από το 2015, όταν καθιερώθηκε το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια και πλέον, η έννοια του γάμου είναι πολύ πιο αποδεκτή, ιδίως υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν σε ομόφυλες οικογένειες, αλλά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με άλλα παιδιά, που για αυτήν την περίπτωση παιδιών, η κοινωνία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% δηλώνει ότι πρέπει να προστατευθούν.

Η Εκκλησία

Και η Εκκλησία; Πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κάθετη διαφωνία της με το σχέδιο νόμου; «Τρέφουμε απόλυτο σεβασμό στο κατοχυρωμένο, επίσης συνταγματικό, δικαίωμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να εκφράζεται ελεύθερα, να τοποθετείται για τις θεολογικές της απόψεις, να προσπαθεί να πείσει για αυτές. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της. Το θεολογικό δόγμα άλλωστε, οφείλει και πρέπει να είναι πιο αυστηρό και απόλυτο στους ηθικούς τους κανόνες, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι όλοι άνθρωποι είμαστε, ατελή όντα, και ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό όταν ζούμε με αγάπη, με σεβασμό, με αλληλεγγύη, με δεσμούς πίστης προς τον άλλον», είπε ο 'Ακης Σκέρτσος και πρόσθεσε: «Προσωπικά τιμώ και αναγνωρίζω και τον κοινωνικό και τον πνευματικό ρόλο της Εκκλησίας. Η συντεταγμένη πολιτεία όμως έχει τον δικό της διευρυμένο ρόλο, αλλά και την υποχρέωση να προασπίσει τις συνταγματικές επιταγές, τις αρμοδιότητές της, να αξιολογήσει και να επιβάλει τα δέοντα, ως ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου».

Τα στελέχη που διαφωνούν



Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και στη διαφωνία βουλευτών στο εσωτερικό των κομμάτων, και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία. «Η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει τη δέσμευση έναντι του ελληνικού λαού, να κάνει τη χώρα πιο ευρωπαϊκή. Είναι η παράταξη που έχει τη μεγαλύτερη συνοχή μεταπολιτευτικά, το έχει αποδείξει αυτό, από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι αναμενόμενο, είναι εύλογο να υπάρχουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που διαφωνούν με αυτή την πρωτοβουλία, όπως υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η ΝΔ είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα. Επομένως, πριν πετάξετε το μπαλάκι των ευθυνών σε κάποια στελέχη που διαφωνούν, ας κοιτάξουμε όλοι σε όλα τα κόμματα και ας μην προτρέχουμε, ας μην προκρίνουμε. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι βουλευτές που μπορεί να απέχουν ή να διαφωνήσουν και να καταψηφίσουν. Αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Δεν θα τσακωθούμε κοινωνικά, δεν θα δημιουργήσουμε ένα νέο πόλεμο και ένα νέο διχασμό για ένα ζήτημα που είναι στη βάση του ανθρώπινο και αφορά τη δικαιοσύνη», είπε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε: ««Για εμάς ισχυρό έθνος είναι το έθνος που έχει ανοιχτή αγκαλιά για όλες τις κοινωνικές ομάδες, παρέχει πολύπλευρη φροντίδα, για όλες τις ομάδες, χωρίς διακρίσεις. Αυτό για εμάς είναι ο σύγχρονος, υπεύθυνος πατριωτισμός. Εγώ ως γονιός, ως άνθρωπος, δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια, ούτε το παιδί μου, ούτε τους φίλους του, ούτε συγγενείς ή γνωστούς μου που έχουν αυτόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και να τους εξηγήσω πειστικά γιατί αυτό που απολαμβάνουν ως Έλληνες πολίτες και ως Ευρωπαίοι πολίτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν τους το παρέχει. Και αυτό νομίζω, πρέπει να το σκεφτεί με ειλικρίνεια και ανθρωπιά, κάθε βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.