Κάθετα αντίθετος στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια εμφανίστηκε στο σημερινό κήρυγμα του ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

“Η Εκκλησία γνωρίζει και ευλογεί τον γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός και πορεύεται σύμφωνα με την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού”, είπε και πρόσθεσε ότι: “Σέβεται και ευλογεί την οικογένεια με την μορφή που την γνωρίζομε και την αποδεχόμεθα όλοι και δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβασθεί με «πρότυπα» τα οποία εισάγονται εις βάρος αυτής ταύτης της οντολογίας και φυσιολογίας του ανθρώπου, όπως τον εδημιούργησε ο Θεός και εις βάρος του ιερού θεσμού της οικογενείας και των ιερών παραδόσεων του τόπου μας”.

Οπως αναφέρεται σε Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών:

Ἀπό τόν ἂμβωνα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, Κυριακή, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε μεταξύ τῶν ἂλλων, στόν μιαιφόνον Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος ἐδίωξε τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί ἐφόνευσε χιλιάδες Νήπια, προκειμένου νά ἐξοντώσῃ τόν Σαρκωθέντα Κύριο. Ὁ Ἡρώδης, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος εἶχεν οἰκτρό καί φοβερό τέλος.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τούς συγχρόνους Ἡρώδεις, οἱ ὁποῖοι εἶναι, ὃσοι δέν ἀφήνουν τά παιδιά νά γεννηθοῦν καί τά φονεύουν, προτοῦ δοῦν τό φῶς τοῦ ἡλίου· Ὃσοι σκοτώνουν παιδιά στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις καί τέλος ὃσοι βούλονται νά νομοθετήσουν εἰς βάρος τῶν παιδιῶν, ἀδιαφορώντας γιά τά δικαιώματά τους, ὃσοι δηλαδή προωθοῦν τήν τεκνοθεσία ἀπό τά ὁμόφυλα «ζευγάρια».

Πηγή: tempo24.gr

