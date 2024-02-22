Τσιόδρας: Έρχεται αυστηρότερο πλαίσιο για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων

Πιο αυστηρό πλαίσιο για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων θα περάσει στο υπουργικό συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε μιλώντας στο OPEN ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

«Ήδη σε μερικά προϊόντα, όπως το γάλα, έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Ενώ περνούσαν 35-40 βυτία την μέρα με γάλα που δεν ήταν ελληνικό, τώρα έχουν σχεδόν μηδενιστεί λόγω αυστηρών έλεγχων» ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.

«Θα κοιτάξουμε και το ζήτημα του μελιού, καθώς και αλλά προϊόντα για να τα προστατεύσουμε» πρόσθεσε ο κ. Τσιόδρας.

Πηγή: skai.gr

