Πανηγυρισμοί για την πρώτη πτήση του τουρκικού μαχητικού KAAN

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, τουρκικές πηγές ανέφεραν χθες ότι δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πως η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της για τα ελληνοτουρκικά.
Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι γίνεται προσπάθεια επαναπροσέγγισης και μείωσης της έντασης, όμως Navtex και Antinavtex θα συνεχίσουν να εκδίδονται όσο η Ελλάδα θα «κλειδώνει» περιοχές για ασκήσεις.
Πανηγυρισμοί για το ΚΑΑΝ
Πανηγυρισμοί του Τούρκου προέδρου για το νέο τουρκικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ, ενώ στην Τουρκία αναλυτές σχολιάζουν ότι το μαχητικό θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα F-16.
«Αν κάνει κάτι, το κάνει μόνο Ερντογάν. Θα ακολουθήσουν κι άλλα οπλικά συστήματα», φώναζε το πλήθος.
Ερντογάν: «Σήμερα ζήσαμε άλλη μια ημέρα υπερηφάνειας για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, Ε,νέοι! Το εθνικό μας μαχητικό ΚΑΑΝ σήμερα πραγματοποίησε με επιτυχία τη πρώτη του πτήση».
Το πλήθος επευφημεί τον τούρκο πρόεδρο φωνάζοντας «Αν κάνει κάτι...Το κάνει ο Ερντογάν - Αν κάνει κάτι.. Το κάνει το AKP
Ερντογάν: Βλέπετε; Βλέπετε το ΚΑΑΝ! Θα δείτε τι άλλο θα ακολουθήσει! Κατασκευάσαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη; Κατασκευάσαμε το AKINCI! Αχ! Θα δείτε το άλλο θα ακολουθήσει».
Πανηγυρίζει και ο τουρκικός Τύπος: Για επανάσταση της αεροπορία μιλά η Hurriyet, για τα ατσαλένια φτερά των τούρκων στους αιθέρες μιλά η Sabah, απογειωθήκαμε στους ουρανούς γράφει η Yeni Safak.
Το τουρκικό ναυτικό θα προστατεύει τις θάλασσες της Σομαλίας. Θα ναυπηγεί και πλοία του ναυτικού της χώρας.
Επικυρώθηκε συμφωνία που δίνει στον Ερντογάν τη δυνατότητα να μεταφέρει πλοία στη Σομαλία και να χτίσει και βάση.
