Τη δρομολόγηση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπερταμείου, εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Στο χαιρετισμό του στο 1ο Growth fund Summit του Υπερταμείου, ο υπουργός ανέφερε ότι το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο θα λειτουργεί με έσοδα από το Υπερταμείο και θα κινητροδοτεί επενδυτικές πρωτοβουλίες, κυρίως στις νέες τεχνολογίες και στις πράσινες επενδύσεις. Θα έχει σύγχρονο management και θα αξιοποιεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η εν λόγω εξέλιξη προέκυψε μετά από συμφωνία με τον ESM, έπειτα από την επαναφορά της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο στο Δημόσιο. Όπως τόνισε ο υπουργός, θα υπάρχουν δύο βασικά κεφάλαια στο νέο Ταμείο:

1.Το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο θα πάρει κεφάλαιο από το Δημόσιο. Θα γίνει αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ από ανεξάρτητο επενδυτή. Το 50% της χρηματοδότησης θα οδεύσει στη μείωση του δημοσίου χρέους και το υπόλοιπο 50% στο νέο επενδυτικό ταμείο.

2.Έως το τέλος του α' εξαμήνου του 2024 θα υπάρξει μια νέα νομοθετική παρέμβαση για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ που είναι υπό την «ομπρέλα» του Υπερταμείου, προς την ανάπτυξη της επενδυτικής πρωτοβουλίας και της εμπορικής δυναμικής.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι το Υπερταμείο περνά σε μια νέα εποχή. Η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί, είπε ο υπουργός, να μην λάβει υπόψη τρία στοιχεία:

1.Την αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάστηκαν κατά την 7ετία από τη σύσταση του Υπερταμείου.

2.Την αξιοποίηση των θετικών πλευρών του.

3.Την προώθηση παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό του Υπερταμείου και των θυγατρικών του, προς την ουσιαστική συμβολή στη σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ο υπουργός δήλωσε, παράλληλα, ότι σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω το πλαίσιο του ν. 4972/2022 (περί εταιρικής διακυβέρνησης εταιρειών του Δημοσίου). Και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει συνεργασία του Υπερταμείου με τη γενική γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΕΘΟ, προς όφελος των φορολογουμένων (αύξηση εσόδων) και της ανάπτυξης.

