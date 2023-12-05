Βασικό θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα

Βασικό θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ είναι η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «θα συζητήσουν τον οδικό χάρτη για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ», ενώ αναφέρουν ότι «ο Ερντογάν ήδη είχε δηλώσει πως οι σχέσεις των δύο χωρών επηρεάζονται αρνητικά από τις ΗΠΑ».

Το τηλεοτπικό δίκτυο HABER GLOBAL μετέδωσε: «Συνεχίζεται η διπλωματική δράση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσει άλλη μια σημαντική επίσκεψη. Θα ταξιδέψει στην γειτονική Ελλάδα και θα έχει επαφές με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Επίσης θα υπάρχουν σημαντικά κεφάλαια στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας το οποίο θα συνεδριάσει μετά απο 7 χρόνια υπο την προεδρία των δυο ηγετών.

Στις συνομιλίες θα τεθεί και ο οδικός χάρτης που θα ακολουθηθεί σχετικά με τα θέματα όπως η υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο. Επίσης αναμενεται πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα θέσει τα προβλήματα της 'τουρκικής μεινότητας' που ζει στη δυτική Θράκη».

Το δίκτυο A HABER μετέδωσε: «Θα πραγματοποιηθεί άλλη μια σημαντική επίσκεψη κι αυτή θα είναι στην Αθήνα. Έτσι, θα είναι η δεύτερη σημαντική επίσκεψη του προέδρου. Πριν από την επίσκεψη ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει ότι τις σχέσεις μας επηρεάζονται αρνητικά από τις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.