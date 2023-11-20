Τσακαλώτος: Εφικτή και επιθυμητή μια κοινή ΚΟ με τους 6+6

Υπέρ της συγκρότησης κοινής ΚΟ τάχθηκε ο ανεξάρτητος -πλέον- βουλευτής, Ευκλείδης Τσακαλώτος, με την ομάδα των 6+6 σε περίπτωση που αποχωρήσουν σε συνέντευξή του στο ethnos.gr, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μία τέτοια εξέλιξη είναι «εφικτή και επιθυμητή».

Ερωτηθείς για το αν η συμπόρευση μπορεί να αφορά και τις ευρωεκλογές, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται συζήτηση και προεργασία αν και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στη «μεγάλη κινητικότητα καθώς υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που τον απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά» γεγονός που το απέδωσε στην αλλαγή ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και στη μέχρι τώρα διαχείριση της νέας ηγεσίας.

Αφήνοντας αιχμές για την περίοδο 2019 – 2023 ο κ. Τσακαλώτος δεν απέφυγε να πει ότι και η πολιτική γραμμή της νέας ηγεσίας του κόμματος «φαίνεται να υιοθετεί κάποια από τα χειρότερα στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ 2019-2023 χωρίς να βάζει καινούργια θέματα στη συζήτηση».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσακαλώτος εξηγώντας την απόφαση της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε ότι η επιθετική γλώσσα που χρησιμοποίησε ο νέος πρόεδρος έκανε πάρα πολύ δύσκολη την συμβίωση στο μέλλον.

Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις, ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι «Υπάρχουν όλες οι προοπτικές για ένα νέο σχήμα, μεγαλύτερο από φορέα, λιγότερο από κόμμα, που θα θέσει διάφορα πράγματα, που νομίζω ότι μπορεί να γίνει ελκυστικό για μεγάλη μερίδα του κόσμου».

Στην κουβέντα που έχει ανοίξει με αφορμή τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για το «μαξιλάρι» απάντησε πως ήταν μία βασική επιλογή σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν θα μπορούσε να ληφθεί μόνο από τον υπουργό Οικονομικών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.