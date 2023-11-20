Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου την ομάδα φοιτητών και αποφοίτων τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων η οποία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον φετινό διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας iGEM, που έλαβε χώρα στις αρχές Νοεμβρίου στο Παρίσι με τη συμμετοχή 400 και πλέον ομάδων.

Οι νεαροί επιστήμονες παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό την εργασία τους, ένα εύχρηστο τεστ διάγνωσης της νευροεκφυλιστικής νόσου Πάρκινσον προτού εκδηλωθούν τα έντονα κινητικά συμπτώματα, τα οποία συνήθως διαπιστώνονται κλινικά αφότου η ασθένεια φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Στόχος της ομάδας είναι να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του Πάρκινσον σε πρώιμο στάδιο και συνεπώς να βελτιωθεί ουσιαστικά η πρόγνωση για τους ασθενείς.

Όπως εξήγησαν, η μέθοδος που ανέπτυξαν χρησιμοποιεί έναν γενετικά μεταλλαγμένο, ακίνδυνο βακτηριοφάγο ιό, ο οποίος θα λειτουργεί ως διαγνωστικός φωτο-αισθητήρας, καθώς θα αλλάζει χρώμα όταν θα προσκολλάται στοχευμένα σε συγκεκριμένες οργανικές ενώσεις που συνδέονται με το Πάρκινσον. Τα αποτελέσματα στη συνέχεια εμφανίζονται σε μία ψηφιακή εφαρμογή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τους ρώτησε για την έρευνά τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στη σταδιοδρομία τους καθώς και στη συνέχεια των μελετών τους για τη μετουσίωση του έργου τους σε πλήρως ανεπτυγμένο διαγνωστικό εργαλείο. «Φαίνεται να υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από πλευράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας (IP)», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ ρώτησε τους ερευνητές για τα επόμενα βήματά τους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη δημιουργία νέων υποδομών για την αντιμετώπιση παθήσεων που πλήττουν χιλιάδες πολίτες κάθε χρόνο, όπως η ανάπτυξη Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ για περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων. «Μας στερεί όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά καταδικάζει ανθρώπους σε παράλυση, διότι δεν έχουμε γρήγορη παρέμβαση. Το πιστεύω πολύ και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την πρώτη, 365 ημέρες το χρόνο, στο Αττικό», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

