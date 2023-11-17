Νέο άνοιγμα στην Έφη Αχτσιόγλου, τον Νάσο Ηλιόπουλο και τον Αλέξη Χαρίτση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι θα συνιστά «αποστασία εάν φύγουν οργανωμένα οι βουλευτές».

Σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αnt1 ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι τα στελέχη αυτά θα έχουν ισότιμη θέση στο πολιτικό κέντρο που θα δημιουργήσει ενώ σημείωσε ότι «εμείς θέλουμε να είμαστε η μεγάλη, προοδευτική, αυτοδύναμη κυβέρνηση». Έβαλε σαν στόχο για τις εκλογές την διατήρηση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, το 17% που πήρε στις βουλευτικές εκλογές ενώ επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και του καταλόγισε ότι «κυβερνά με την δεξιά εντός και εκτός του κόμματος».

Σε ερώτηση για το συνέδριο του κόμματος και για τις εσωκομματικές αναταράξεις είπε: «Το Συνέδριο θα γίνει τον Φεβρουάριο. Θα έχουμε έναν πολύ καλό προσυνεδριακό διάλογο».

Για την Έφη Αχτσιόγλου και την ομάδα των 6+6, σημείωσε: «Είναι πολύ αξιόλογα στελέχη» και πρόσθεσε ότι η σκληρή ομιλία του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπή « απευθυνόταν σε μια ομάδα που είχε πάρει την απόφασή της να μην συμπορευτεί με το κόμμα, μέρος της "Ομπρέλας". Στην ίδια ομιλία είπα: Τείνω χείρα φιλίας. Το κόμμα της και ο χώρος της είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο χώρος βασίζεται σε εκείνη για τη συνοχή του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο -ξέρουμε πώς φτάσαμε στη Χούντα- ότι αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που γνωρίζουν τους αγώνες του χώρου μας, θα γίνουν αποστάτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πιστεύω ότι θα μείνουν στο κόμμα. Και ειλικρινά σας λέω ότι δεν υπάρχει στενός κύκλος. Είναι πολύ αξιόλογα στελέχη. Ο Νάσος Ηλιόπουλος έχει ένα μεγάλο ακτιβιστικό χαρακτήρα στο έργο του, που μου ταιριάζει ο τρόπος που πολιτεύεται. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει πολύ μεγάλη τεχνοκρατική επάρκεια. Του είχα ζητήσει αρκετές φορές να είναι τομεάρχης Οικονομικών. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν στον χώρο και ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί. Και στο πολιτικό κέντρο που θέλω να δημιουργήσω από εδώ και πέρα, θα έχουν ισότιμη θέση».

Είπε ακόμη: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα. Ακριβώς όπως λέει και η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, που καλύπτει από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι το προοδευτικό Κέντρο».

Ξεκαθάρισε ότι «το όνομα του κόμματος θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε ότι «είμαστε περήφανοι για το κόμμα μας και την ιστορία του».

«Τραμπιστές» είναι όσοι δεν αποδέχονται το δημοκρατικό αποτέλεσμα

Σε ερώτηση «Είστε αριστερός;» απάντησε: «Ναι, απόλυτα ναι. Το δείχνω έμπρακτα», ενώ απαντώντας στα περί «τραμπισμού» είπε: «ξέρετε τι έκανε ο κ. Τραμπ; Ο κ. Τραμπ προκάλεσε τον κόσμο του, τη βάση του, για να κάνει μια εξέγερση στο Καπιτώλιο της χώρας. Γιατί; Επειδή δεν αποδέχτηκε την ήττα του. Οι αντιδράσεις οι οποίες είναι τραμπικές, είναι εκείνων που δεν αποδέχονται την επικράτησή μου στις εσωκομματικές εκλογές. Εκλέχθηκα δημοκρατικά από τη βάση του κόμματος. Έχω τείνει χείρα φιλίας...».

Για τις αιτιάσεις περί την πολιτική του μετατόπιση απάντησε: «Κατ' αρχάς, για όποιον κάνει τη μετάβαση αυτή από τα δεξιά προς την Αριστερά, έχω να πω μπράβο, διότι πηγαίνετε στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης, της συλλογικότητας, της συμπερίληψης, της δημοκρατίας».

Σε ερώτηση «ήσασταν δεξιός και τώρα είστε αριστερός;», απάντησε: «Όχι. Προφανώς όχι. Πώς θα ήμουν με τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν από τα 17 μου, από τα 16 μου, άμα ήμουν δεξιός; Προφανώς και όχι».

Σε ερώτηση για το αν νεότερος ήταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη απάντησε: «Κατ' αρχάς να σας πω ότι τον γνώριζα από το 2012 τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επέλεξα τον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς λόγους. Και σας λέω τώρα, γνωρίζοντας και τους δύο πλέον από τη θέση μου...Γνωρίζοντας και τους δύο προσωπικά τώρα, μπορώ να σας πω χωρίς καμία αμφιβολία ότι το ποιον του ενός ανθρώπου δεν συγκρίνεται με του άλλου. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας βαθιά δημοκρατικός, προσιτός, σεμνός άνθρωπος. Ποτέ δεν θα έμπαινε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια κουλτούρα στο Μαξίμου που θα έκανε παρακολουθήσεις. Ποτέ. Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματικά πονάει τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Το έχω ζήσει από κοντά».

Ειλημμένη απόφαση η αποχώρηση της "Ομπρέλας"

Για τις αποχωρήσεις της Ομπρέλας από το κόμμα είπε: «Συνομίλησα με τους 4, με την ομάδα τους γενικά, αρκετές φορές. Είχα μια συνάντηση και δια ζώσης με τον κ. Τσακαλώτο στο γραφείο μου, αλλά και τηλεφωνικώς έπειτα, όπου τον παρακάλεσα να μιλήσει με τους 4 συγκεκριμένους συντρόφους οι οποίοι είχαν πει τα απαράδεκτα υβριστικά πράγματα που είχαν πει στην τηλεόραση, για ν' ανασκευάσουν κάτι, να δείξουν ένα μικρό βήμα προόδου, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι θα το έκανε, μου είπε ότι «δεν μπορώ αναγκαστικά να τους ελέγξω αλλά θα προσπαθήσω». Το ίδιο ζήτησα κι από τον κ. Τεμπονέρα. Να τους μιλήσει, να δούμε αν μπορέσουμε πριν την Κεντρική Επιτροπή να έχουμε κάποιο κοινό έδαφος. Εγώ έτεινα χείρα φιλίας. Οι συγκεκριμένοι είπαν βαριά πράγματα χωρίς κανένα στοιχείο. Κι αντί να ανασκευάσουν έστω και μια λέξη, πήγαν στην Κεντρική Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου, με ειλημμένη απόφαση, μ' ένα σχέδιο να ροκανίσουν το κόμμα μέχρι τις ευρωεκλογές. 'Αρα λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ να αφήσω τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αντιμέτωπος με μια τέτοια υπονόμευση. Το λέω απλά. Δεν θα αφήσω σε κανέναν να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ».

Για την πρόταση για δημοψήφισμα ανέφερε: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όπως έχω πει, τηρώ το καταστατικό πλήρως. Η πρότασή μου θα ήταν βάσει καταστατικού, αλλά βεβαίως υπήρχε κάποια στιγμή, όταν κάποιοι δεν θέλουν να προσφέρουν στο κόμμα, όπου κι εγώ έπρεπε να πάρω μία ξεκάθαρη θέση. Ενότητα ναι, αλλά άλλο εκεχειρία κι άλλο μια γροθιά. Για να πετύχουμε, πρέπει να είμαστε μια γροθιά».

Είπε ότι είναι ψέμα ότι του είχε αρνηθεί συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρα και πρόσθεσε: «Ούτε μια φορά δεν μου έχει πει όχι όταν τον έχω προσεγγίσει. Το αντίθετο. Και έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά και έχουμε συναντηθεί. Η σχέση μας είναι εξαιρετική, τον τιμώ πλήρως και το έργο του...».

«Δεν κάνω σημαία την σχέση με τον Τάιλερ»

Αναφέρθηκε στην σχέση του με τον σύντροφό του Τάιλερ Μάκμπεθ και απάντησε για το αν έχει κάνει σημαία από πολιτική άποψη: «Η απάντηση είναι όχι, δεν το έχω κάνει σημαία. Αλλά ουδέποτε το έκρυψα, πόσο μάλλον άλλωστε όταν είμαι πολύ περήφανος για τον τώρα σύζυγό μου».

Για την τεκνοθεσία και το φύλο των παιδιών που είχε προκαλέσει θόρυβο σε προηγούμενη συνέντευξη (ότι θα υιοθετήσει αγόρια) απάντησε: «Πρώτα απ' όλα, ήταν μια αυθόρμητη απάντηση σε μια χαλαρή εκπομπή, ούτε καν πολιτική εκπομπή. Γνωρίζω ότι μπορεί να πλήγωσα κόσμο με την απάντησή μου και σ' αυτό τον κόσμο ζητώ συγγνώμη. Προφανώς δεν ήταν η πρόθεσή μου. Και θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να μπορούσαμε να αποκτήσουμε παιδιά κάποια μέρα στη ζωή μας. Ανεξαρτήτως φύλου».

Για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα σε σχέση και με την πολιτική της κυβέρνησης είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα νομοθετήσει την ισότητα. Το έχω αναφέρει και στον κ. Μητσοτάκη αυτό, στη Βουλή, όταν συναντηθήκαμε. Ο ίδιος βασικά μου είπε ότι είναι πολύ θαρραλέο αυτό το οποίο κάνω με τον Τάιλερ στην κοινωνία και του λέω, ευχαριστώ πολύ αλλά πρέπει να βάλουμε την πρόταση νόμου για ψήφιση για την ισότητα στον γάμο. Και μου λέει, θα γίνει μέσα στην τετραετία. Του λέω «συγγνώμη, δεν είναι αυτό το οποίο είπατε στο Bloomberg, είπατε ότι μέσα στην πρώτη χρονιά θα το φέρετε για ψήφιση». Μου λέει «όχι, μέσα στην τετραετία». Η απάντηση είναι, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, καλώς ή κακώς, διοικεί τη χώρα με τη συναίνεση του κ. Βορίδη και του κ. Βελόπουλου, όπως φάνηκε και με την ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Εμείς έχουμε άλλη εναλλακτική πρόταση, εμείς θέλουμε να είμαστε η μεγάλη, προοδευτική, αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για το αν ο Τάιλερ θα αναλάβει κάποιο ρόλο είτε τώρα στο κόμμα είτε αργότερα στην κυβέρνηση απάντησε: «Νομίζω σε κοινωνικό επίπεδο μόνο, όχι στο κόμμα. Θα έχει ρόλο σε κοινωνικό, ακτιβιστικό επίπεδο και στο κομμάτι εκπροσώπησης των νοσηλευτών, και βεβαίως και στο κομμάτι της ισότητας».

Σημείωσε ακόμη ότι θα πάει στον στρατό: «το βλέπω για την άνοιξη, μετά το Συνέδριο. Από ‘κει και πέρα θα κάνω ό,τι λέει ο νόμος, εννοείται».

Σε ερώτηση για το αν είναι υπέρ της κατάργησης της στρατιωτικής θητείας απάντησε: «Έχω πει εξαρχής ότι η πρώτη γραμμή των μάχιμων μονάδων, μόνο 15% είναι φαντάροι, οι υπόλοιποι είναι στρατιωτικοί. Εγώ λέω, λοιπόν, ότι η πρώτη γραμμή άμυνας πρέπει να είναι επαγγελματικός στρατός. Το υπόλοιπο κομμάτι, μπορείτε να το πείτε και κοινωνική θητεία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι χρήσιμο στους νέους. Αμυντική κατάρτιση θα υπάρχει και στην κοινωνική θητεία. Απλά πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτό το ζήτημα. Αυτό λέει ο νέος κόσμος. Και αυτό που λέω εγώ, είναι να το ξανασκεφτούμε. Να βρούμε τρόπους ώστε η θητεία να είναι παραγωγική, όλοι οι νέοι να συμμετέχουν και στην άμυνα της χώρας, αλλά και στην άνθιση της χώρας. Εκεί είναι που υπάρχει ανάγκη».

Πατριωτική Αριστερά

Μίλησε για την πατριωτική αριστερά: «Μπορεί να έχετε ακούσει ότι λέω πάντα για πατριωτική Αριστερά», ενώ στο αν υπάρχει και μη πατριωτική αριστερά είπε: «Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν κάποιες πεποιθήσεις για την έπαρση της σημαίας, τα οποία εμένα δεν με εκπροσωπούν. Η Αριστερά προφανώς είναι πατριωτική, το ξέρει όλος ο κόσμος. Ας θυμηθούμε τον Μανώλη Γλέζο με τη σημαία, να θυμηθούμε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, την επιστολή του Ζαχαριάδη που ήθελε στη δικτατορία του Μεταξά για να μπορούν να βγουν από τις φυλακές και να παλέψουν απέναντι στον φασισμό. Η Αριστερά έχει τιμήσει τους εθνικούς αγώνες αντίστασης, -ΕΑΜ-ΕΛΑΣ- άρα η Αριστερά είναι πρωτίστως πατριωτική. 'Αλλοι είναι που εργαλειοποιούν φράχτες και σύμβολα για να περάσουν την ατζέντα».

Αφού σημείωσε ότι στο θέμα του φράχτη θα πράξει ανάλογα με τις εισηγήσεις των ειδικών, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση του φράχτη του Έβρου ένα μήνα μετά το «έγκλημα των Τεμπών» και πρόσθεσε: «Τον εργαλειοποίησε για να μπορεί να προκαλέσει ακροδεξιά ένστικτα του κόσμου. Να είμαστε ειλικρινείς. Και το είδατε αυτό και μετά, στις επαναληπτικές εκλογές με τη Ροδόπη, πάλι εργαλειοποιεί τα ακροδεξιά ένστικτα. Και το βλέπετε και τώρα στη διακυβέρνησή του με τον κ. Βορίδη και τον κ. Βελόπουλο».

Θέλουμε φύλαξη των συνόρων

Για το μεταναστευτικό απάντησε: «Βεβαίως και θέλουμε σύνορα. Πρέπει να τηρούμε το Διεθνές Δίκαιο. Δεν πρέπει να γίνονται push-backs. Πρέπει να γίνει πειθαρχική έρευνα στο Λιμενικό για το θέμα του ναυαγίου έξω από την Πύλο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συγκάλυψη σε αυτό το ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η μετεγκατάσταση των μεταναστών να είναι σε εθελοντική βάση. Πρέπει να είναι υποχρεωτική. Δεν πρέπει οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να πει, «ξέρεις, δεν αποδέχομαι, απλά σου δίνω χρήματα». Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου τώρα στην Ευρώπη είναι συνέχεια της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ από την ευρωομάδα μας και νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα προς το μέλλον».

Φορολογικό

Για το φορολογικό και την πρότασή του για την καθιέρωση αφορολόγητου 10.000 ευρώ: απάντησε: Αυτή «η πρόταση ήταν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά». Για την φοροδιαφυγή είπε: «Εάν δείτε τις θέσεις που είχα βγάλει και προεκλογικά, είχα πει ότι η φορολογία στους μισθούς πρέπει να μειωθεί. Είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Επίσης πρέπει να αναθεωρήσουμε όλο το φορολογικό σύστημα της χώρας. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, αλλάζει όλη την ώρα. Πρέπει να έχουμε έναν φορολογικό κώδικα, ένα φορολογικό πλαίσιο δεκαετίας. Να μπορεί να ξέρει ο επιχειρηματίας, ο πολίτης, ο ξένος επενδυτής, σε τι πλαίσιο μπορεί να ζήσει και να επιχειρήσει».

Το μαξιλάρι

Για την διαφωνία σχετικά με το «μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ» απάντησε: «Ο κ. Τσακαλώτος θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη συνεννόηση, διαπραγμάτευση με την τρόικα, να πείσει ότι αυτή η υπεραπόδοση είναι δομική…Αυτό που σας λέω είναι ότι τα 37 δισ. τα φτάσαμε επειδή η χώρα είχε υπεραπόδοση. Και μέχρι και ο κ. Δραγασάκής είπε, «άμα το ζήτημα είναι 37 και 30, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε». Αυτό που λέω εγώ είναι το εξής: Ότι εάν υπήρχε κάποιο περιθώριο στο ύψος αυτού του μαξιλαριού, το οποίο το έχτισε ο ελληνικός λαός με θυσίες και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προς τιμήν της, με χρηστή διοίκηση, αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε διαχειριστεί λίγο καλύτερα». Για το αν ήταν απόφαση του Τσακαλώτου και όχι του Τσίπρα απάντησε: «Ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκα σε αυτό είναι επειδή πιστεύω ότι ο κ. Τσακαλώτος έχει μια εμμονή με την αύξηση των φόρων. Έχει εμμονή. Ίσως και μια ιδεοληψία εναντίον της μεσαίας διαστρωμάτωσης στην κοινωνία. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φοροεπιδρομής».

Για τον Πολάκη

Σε ερώτηση για την επίθεση που του έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι «ο εναγκαλισμός Κασσελάκη με τα πιο τοξικά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί ερωτήματα» και τον Παύλο Πολάκη, απάντησε: «Αντί να ασχολείται ο κ. Μητσοτάκης με τα τρολ, που είναι και ειρωνικό αυτό, μάλιστα, διότι όλοι ξέρουμε ότι το κόμμα του έχει έμμισθα τρολ από μεριάς τους, που κατηγορούν εμένα και εμάς όλη την ώρα, καλά θα κάνει να ασχοληθεί με την άρση του απορρήτου των στελεχών του στην ΕΥΠ για να μπορέσουν να καταθέσουν στη Δικαιοσύνη». Είπε ακόμη ότι δεν ισχύουν οι αναφορές του Πάνου Σκουρλέτη: «Σας μιλάει ο Πρόεδρος του κόμματος έχοντας ερευνήσει και σας λέω ότι δεν ισχύει».

Για «την πολιτική γλώσσα του Παύλου Πολάκη» απάντησε: «Δεν ταυτίζομαι με τη γλώσσα που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Πάντως, να πούμε ότι από τότε που ανέλαβα τουλάχιστον εγώ, τον Σεπτέμβριο, δεν έχω δει κάποια γλώσσα που να είναι τοξική από μέρους του. Αλλά το βασικό είναι ότι ο κ. Πολάκης είναι ένας παραγωγικός άνθρωπος με καλές ιδέες. Ήταν πολύ καλός στο υπουργείο Υγείας. Ήταν πολύ καλός στο τομέα Διαφάνειας του κόμματος. Και όπως είπα και στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, όλοι θα κριθούν από το έργο τους. Συνεισφέρει το έργο τους σε μια προοδευτική κυβερνητική Αριστερά; Από εκεί θα κριθούν όλοι».

Για την «αδιαμεσολάβηση σχέση με τους πολίτες» απάντησε: «Δεν είπατε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την αδιαμεσολάβητη σχέση σήμερα. Είπε ότι δεν την εφηύρα εγώ. Πάει να πει ότι κάτι ζηλεύει εκεί πέρα, ίσως. Να πάμε σε όποια λαϊκή θέλει, όποιο πρωί θέλει, σε όποια πόλη θέλει. Μακάρι να πάμε μαζί». Σημείωσε ακόμη ότι δεν θέλει να υποβαθμίσει τα όργανα του κόμματος και πρόσθεσε: «Τα όργανα έχουν δουλέψει, έχω τηρήσει το καταστατικό. Και η πραγματικότητα είναι πολύ απλά ότι κάποιος ο οποίος δεν ήταν στη βλέψη του για την ηγεσία του κόμματος, κέρδισε. Γι' αυτό τον λόγο δεν ήθελαν να κάνουν Συνέδριο προγραμματικό, πριν από την εκλογή Προέδρου. Οι ίδιοι οι οποίοι αποφάσισαν να επιταχύνουν την εκλογή Προέδρου πριν από το προγραμματικό, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τώρα έχουν τα ίδια παράπονα. 'Αρα λοιπόν, κάτι αντιφάσκει εκεί».

Δεν θα αφήσω τον ΣΥΡΙΖΑ να αποδομηθεί

«Δεν θα αφήσω τον ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει ή να αποδομηθεί, με τίποτα», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει ακάθεκτος. Αλλά επαναλαμβάνω: πιστεύω ότι θα μείνουν και πιστεύω ότι θα προσφέρουν και πολλά. Διότι όντως είναι από τα ικανότατα μας στελέχη».

Για το ποιος είναι ο στόχος του στις ευρωεκλογές απάντησε: « Ο πήχης για εμένα είναι το 17%. Είναι το 17-18% του Ιουνίου του 2023, δηλαδή των τελευταίων εκλογών. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις δυνάμεις μας. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και μια ανασύνθεση ίσως του μίγματος των ψηφοφόρων μας, το οποίο δεν είναι κακό, είναι λογικό αυτό». Για την επιλογή των υποψηφίων είπε: «Θα έχουμε προκριματικές διαδικασίες που θα αναδειχθούν τα ψηφοδέλτιά μας. Δεν θα επιλέξω, στον βαθμό στον οποίο γινόταν πριν, celebrities να είναι στα ψηφοδέλτια».

Σε ερώτηση για το αν τον επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Και πολλοί λένε ότι είμαι φυτευτός του Μπάιντεν και του Τζορτζ Σόρος και όποιον θέλετε! Ο εαυτός μου είμαι, ο Στέφανος είμαι. Με τον Αλέξη χτίσαμε μια πολύ καλή σχέση ειδικά μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου». Είπε με κατηγορηματικότητα ότι δεν τον βοήθησε να εκλεγεί: «Όχι, βέβαια. Όχι. Ο άνθρωπος ήταν τελείως ουδέτερος και καλά έκανε. Πώς να με υποστηρίξει; Με ποιο τρόπο να με υποστηρίξει; Έπρεπε να κερδίσω την εκλογή μου μόνος μου. Δεν χρειάζομαι το μαξιλαράκι κανενός, μιας και λέμε για μαξιλάρια. Δεν χρειάζομαι. Βγήκα έξω στην κοινωνία και αυτό το οποίο απέδειξα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν είναι μόνο ο Στέφανος ο οποίος κάνει ένα video. Ο Στέφανος βγαίνει έξω, μιλάει με κόσμο, αφουγκράζεται».

Αύξηση δαπανών για παιδεία και υγεία

Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία και πρόσθεσε: « Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να ασχοληθούν πιο ενεργά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν υποσχεθεί οι ίδιοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το αφήνουν έτσι στην άκρη. Εάν είναι να είμαι πρωθυπουργός και η χώρα να έχει μέχρι τότε δεσμεύσεις, προφανώς θα τηρήσω τις δεσμεύσεις της χώρας, προφανώς. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πρότεινε μείωση του ΦΠΑ, αύξηση των ελέγχων και αντιμετώπιση των ολιγοπωλίων.

Τάχθηκε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων αν και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των δημοσίων πανεπιστημίων με ιδιωτικές δωρεές καθώς και συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Δεν είμαστε δεδομένος σύμμαχος

Για τη εξωτερική πολιτική είπε ότι «Ανήκουμε στη Δύση, συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε δεδομένος σύμμαχος. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα έχει μια καθοριστική γεωπολιτική θέση και προσφέροντας τη θέση μας αυτή στη Δύση, πρέπει να έχουμε αντίστοιχα ανταλλάγματα. Όπως ανταλλάγματα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπου χρειάζεται, όπως ανταλλάγματα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και γενικά, το βασικό πρέπει να είναι η θέση μας να μην είναι, όπως είπα, δεδομένη. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιεί τα νησιά της και να στέλνει εξοπλισμό στην Ουκρανία». Εξήγησε ότι «Υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος έχει μεταφερθεί προς την Ουκρανία και υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος δεν θα έχει αντικατάσταση σε μερικά νησιά. Να το κοιτάξουμε αυτό στο επόμενο διάστημα, αν θέλετε. Το έχει αναδείξει και ο κ. Αποστολάκης και είναι κάτι το οποίο εμάς βρίσκει ως κόκκινη γραμμή σε οποιοδήποτε διάλογο με την Τουρκία».

Για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα είπε: «Παρόμοια συνάντηση την είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ευπρόσδεκτος. Είναι καλό ότι χτίζουμε εμπιστοσύνη, ότι υπάρχει μια νηνεμία στις σχέσεις μας στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε έμπρακτα ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις υποσχέσεις της προς την Ευρώπη και στο μεταναστευτικό και να έχουμε ένα καλό γείτονα δίπλα μας. Προφανώς όλη η θετική ατζέντα και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, στο πλαίσιο αυτό, είναι κάτι ευπρόσδεκτο».

Για την στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στο Ισραήλ είπε: «Όχι δεν συμφωνώ. Η ψήφος της χώρας μας στον ΟΗΕ που απείχε, για εμένα είναι -πώς να το πω- ντροπιαστική. Δηλαδή το να λέει η διεθνής κοινότητα με μεγάλη πλειοψηφία ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και εμείς να απέχουμε, η Ελλάδα». Ακολούθως σημείωσε: «Έχώ καταδικάζει και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουμε πλήρως τη Χαμάς και την τρομοκρατική δράση της στο Ισραήλ, που σκοτώθηκαν 1.300 άνθρωποι και το γεγονός ότι κρατάνε ομήρους, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή πόσα παραπάνω νοσοκομεία πρέπει να βομβαρδιστούν ή η Μονή του Αγίου Πορφυρίου; Πρέπει να βάλουμε ένα στοπ κάπου, πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πρέπει ο Πρωθυπουργός να μπορεί να το πει. Όχι να λέει «να μην υπάρχουν πολλές απώλειες αμάχων». Μηδέν απώλειες αμάχων πρέπει να υπάρχουν. Μηδέν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.