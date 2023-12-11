Τούρκος ναύαρχος: Η Ελλάδα μας στρίμωξε - Μας νίκησε στο μπρα ντε φερ

Tούρκος ναύαρχος ανέφερε ότι «η Ελλάδα μας στρίμωξε, μας νίκησε στο μπρα ντε φερ».

«Υποχωρήσαμε. Πού είναι η γαλάζια πατρίδα; Παραδοθήκαμε στην Ελλάδα» συμπλήρωσε ο ίδιος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο ναύαρχος εα Τουρκέρ Ερτούρκ σχολίασε: «Nα ξέρετε πως παραδοθήκαμε. Η οικονομία χρεοκόπησε. Απομονώθηκε η χώρα. Πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Πραγματικά παραδοθήκαμε. Αν μιλάμε για μπρα ντε φερ, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων μας νίκησε στο μπρα ντε φερ. Πού είναι η Γαλάζια Πατρίδα;

Aυτή η κυβέρνηση είχε πει 'να αναθεωρήσουμε τη Συνθήκη της Λωζάνης'. Αυτό ξέρετε είναι μια αναθεωρητική πολιτική. Έτσι, η άλλη πλευρά λέει πως απειλείται, κυρίως για τα νησιά που βρίσκονται απέναντι απο τις ακτές λέει 'πως υπάρχει απειλή από την Τουρκία. Γι' αυτό στρατιωτικοποίησα τα νησιά'.. Ποιος έδωσε αφορμή για την θεωρία αυτή; Aυτές οι βλακώδεις δηλώσεις αυτής της κυβέρνησης. Τώρα μπορούμε να υποχωρήσουμε; Πιστεύω πως όχι. Η κυβέρνηση στριμώχθηκε και παραδόθηκε στην Ελλάδα. Η εικόνα είναι για 'καλή γειτονία' κτλ. αλλά η πλευρα που υποχώρησε είναι η Τουρκία».

Η εφημερίδα Cumhuryet έγραψε ότι «με την διακήρυξη των Αθηνών νίκησε η Ελλάδα», ενώ Τούρκοι αναλυτές σχολίασαν: «αυτό σημαίνει πως εγκαταλείψαμε τη γαλάζια πατρίδα».

Ο ναύαρχος εα Τζεμ Γκιουρντενίζ, σχεδιαστής της γαλάζιας πατρίδας, σχολίασε: «Αυτή η διακήρυξη είναι μια διπλωματική νίκη για την Ελλάδα, εγκαταλείψαμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Η Ελλάδα στοχεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας με τη χρόνια προσέγγισή της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δύο χώρες που δεν έχουν επιλύσει τα ζητήματα κυριαρχίας τους δεν μπορούν να συνάψουν συμφωνία».

Εν τω μεταξύ, η Hurriyet έγραψε ότι επίκειται τηλεφώνημα Μπάιντεν-Ερντογάν τις επόμενες ημέρες για τα Γάζα και το θέμα των F-16 και της Σουηδίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι κρίσιμο για τις εξελίξεις των επομένων ημερών.

Πηγή: skai.gr

