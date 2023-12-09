Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε με σφοδρότητα σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο όπως είπε έχει μετατραπεί σε «Συμβούλιο προστασίας του Ισραήλ», την επομένη του αμερικανικού βέτο σε ψήφισμα του οργάνου αυτού του ΟΗΕ, που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Οι ΗΠΑ άσκησαν χθες βέτο σε ψήφισμα του ΣΑ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, παράλληλα με την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς. Την υιοθέτηση του ψηφίσματος από το Συμβούλιο είχε ζητήσει μετ’ επιτάσεως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλούμενος για πρώτη φορά το άρθρο 99 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που επιτρέπει στον Γενικό Ηραμματέα να επιστήσει την προσοχή σε θέμα που «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Το σχέδιο ψηφίσματος που εκπονήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και υποστηρίχθηκε από σχεδόν 100 κράτη, υπερψηφίστηκε από 13 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταψηφίστηκε από τις ΗΠΑ, ενώ η Βρετανία επέλεξε την αποχή.

«Από τις 7 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει μετατραπεί σε ένα Συμβούλιο για την προστασία και την υπεράσπιση του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν σε ομιλία του σήμερα με ευκαιρία την 75ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Το αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για κατάπαυση του πυρός απορρίπτεται μόνο από το βέτο των ΗΠΑ. Είναι αυτό δικαιοσύνη;», είπε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε» χώρες, εννοώντας τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας - που έχουν το δικαίωμα άσκησης βέτο - εκ των οποίων ένα είναι και οι ΗΠΑ.

Ως προς αυτό ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε το αίτημά του για μεταρρύθμιση του ΣΑ. «Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί», σημείωσε.

«Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, αλλά χωρίς την Αμερική. Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ με τα χρήματά τους και τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό. Κόιτα, Αμερική. Πόσα θα πληρώσετε για αυτό;», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως: «Κάθε μέρα παραβιάζεται η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γάζα».

Σε συνέχεια των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου, ο υπουργός Εξωτερικών του, ο Χακάν Φιντάν μετά από συνάντηση που είχε στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανικό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψη με τους ομολόγους του από χώρες του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου, δήλωσε πως το αμερικανικό βέτο στο χθεσινό ψήφισμα ήταν «απόλυτη απογοήτευση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

