Η επίσκεψη Ερντογάν και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αθήνα αποτέλεσαν ένα βήμα στην κατεύθυνση της ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξυπακούεται, όμως, ότι δεν είμαστε αφελείς για να προσδοκούμε άρση των προβλημάτων και επίλυση της διαφοράς μας «ως διά μαγείας» μέσω ενός Συμβουλίου και μίας επίσκεψης. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».

Χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη την ηρεμία» και συνέχισε λέγοντας ότι «υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να συμβάλλει στην προοπτική μίας περαιτέρω βελτίωσης». «Αλλά», επισήμανε, «δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πολλές μετατοπίσεις ιστορικά στο εκκρεμές των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι τόσο για το θετικό όσο και για το αρνητικό σενάριο».

«Είναι χρήσιμο να συζητάμε ακόμη και όταν είναι γνωστό ότι διαφωνούμε, καθώς αυτό βοηθά, στην αποφυγή ενός "ατυχήματος". Μία ενέργεια δηλαδή που ενδέχεται να μην είναι προμελετημένη, αλλά λόγω της απουσίας διαύλων επικοινωνίας θα λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην καλή προσωπική τους επικοινωνία αλλά υπογράμμισε ότι «εάν θέλουμε μία πραγματική αλλαγή σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χρειάζεται και μία αλλαγή στάσης της γειτονικής χώρας σε δομικά ζητήματα τα οποία δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν την παλινδρόμηση στην ένταση στο μέλλον».

«Το casus belli για την άσκηση νόμιμου δικαιώματος της Ελλάδας, το Τουρκο- Λιβυκό Μνημόνιο, η παντελώς αστήρικτη θεωρία της "Γαλάζιας Πατρίδας", η στάση της 'Αγκυρας στο Κυπριακό και οι γνωστές αστήρικτες αιτιάσεις σε μια σειρά από άλλα θέματα, είναι μερικά από τα ζητήματα αυτά» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο κ. Δένδιας συνέχισε λέγοντας: «Ευελπιστώ ότι η Τουρκία από την πλευρά της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων επί του πεδίου. Το Διεθνές Δίκαιο είναι ο οδηγός μας και τα όσα αναφέρονται να στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για αποφυγή της απειλής ή χρήσεως βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οιουδήποτε κράτους».

Για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), δήλωσε ότι «μπορούν να συντελέσουν όντως, υπό προϋποθέσεις, στην εμπέδωση ενός καλύτερου κλίματος και είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τον επόμενο γύρο των ΜΟΕ στην Αθήνα. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που έχω πει - και υπενθυμίσατε - ότι δεν είναι διαπραγμάτευση».

Σε ερώτηση αναφορικά με το έαν το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά επηρεάζει τον προγραμματισμό για τα εξοπλιστικά, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα οφείλει να έχει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και να μην είναι όμηρος της συγκυρίας».

«Ο προγραμματισμός», ανέφερε, «είναι σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου» και πρόσθεσε: «Ο προγραμματισμός δαπανών όμως των μελλοντικών εξοπλιστικών συναντά τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν τα αυτονόμως κινούμενα σε αέρα, γη και θάλασσα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η κυβερνο-ασφάλεια και άλλες σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας».

«Σε αναμονή και της απόφασης της ΕΕ για εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε προτεραιοποίηση του προγραμματισμού, σε βάθος δωδεκαετίας, των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων. Στόχος μας είναι παράλληλα να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα χρήματα που διαθέτει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του για τις Ένοπλες Δυνάμεις» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Για το νομοσχέδιο που αναμένεται σύντομα από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «θεμελιώδης μεταρρύθμιση αποτελεί η δημιουργία Αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας, για τη στήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης με έμφαση στη διττή (στρατιωτική και πολιτική) χρήση, κατά τα πρότυπα των διεθνών κρατικών φορέων με εμπειρία σε αμυντικά οικοσυστήματα καινοτομίας».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις», τόνισε, «δεν μπορεί να αποτελούν καταναλωτή απλώς οπλικών συστημάτων όλων των ειδών. Οφείλουμε να συνδέσουμε τις ανάγκες τους με την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και με την εξειδικευμένη επιστημονική έρευνα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται μεταξύ άλλων καινοτόμα προϊόντα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και της παραγωγής λογισμικού».

Για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος, επισήμανε ότι «θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΕΚΑΕΑΚ), αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ιδιωτικών και δημόσιων, από εγχώριες αλλά και εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης».

Σε αυτό, συνέχισε, «θα συμμετέχουν και τα Κέντρα Ερευνών των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές» ενώ «ο φορέας που θα έχει την ευθύνη ανάπτυξης του Οικοσυστήματος θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία η οποία θα στελεχώνεται από προσωπικό του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη στο συγκεκριμένο αντικείμενο, από τον ευρύτερο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα».

«Στόχος του ΕΚΑΕΑΚ θα είναι επίσης η αξιοποίηση διεθνών διακρατικών σχέσεων για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των οικοσυστημάτων Αμυντικής Βιομηχανίας, η αξιοποίηση όλων των διεθνών Αμυντικών οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα (όπως EDA, NATO, EDF), αλλά και αντίστοιχων χρηματοδοτικών οργανισμών, καθώς και η διασύνδεση των μερών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας (νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια Venture Capitals, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, Ερευνητικά Ιδρύματα και αμυντική βιομηχανία)» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Για τις μεταρρυθμίσεις στη θητεία, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «επιδίωξή μας είναι αξιοποίηση των γνώσεων μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, μέσω των νέων δυνατοτήτων στην αγορά εργασίας σε όσους συμμετάσχουν στα σχετικά προγράμματα, αλλά και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατεύσιμων. Όλα αυτά σε συνδυασμό πάντα με τη στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία επίσης θα αναβαθμιστεί».

Για την επιστροφή της ΕΑΒ στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, ο κ. Δένδιας είπε όσον αφορά στην εξυγίανση της εταιρείας, «θα πρέπει να ψηφιστεί και η σχετική διάταξη η οποία βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας και θα κατατεθεί σε Σχέδιο Νόμου, κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας» και εξέφρασε την ελπίδα «ότι θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.