Σήμερα το τουρκικό ναυτικό παραλαμβάνει μία φρεγάτα τουρκικής ναυπήγησης, ένα μη επανδρωμένο σκάφος που μπορεί να μεταφέρει και οπλικά συστήματα, ένα πλοίο υποστήριξης μάχης που μπορεί να μεταφέρει και τα μη επανδρωμένα σκάφη και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με την τουρκική κρατική τηλεόραση, ο Ερντογάν θα παρευρεθεί στην τελετή παράδοσης των πλοίων, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η παράδοση και των «τουρκικών» πυραυλικών συστημάτων, ενώ μέχρι τον Μάρτιο θα γίνει η παράδοση και του πρώτου υποβρυχίου PIRI REIS, από τα έξι που ναυπηγούνται.

Ζεκί Ακτουρκ, εκπρόσωπος υπουργείου Άμυνας: «Με την ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας αυξάνεται η ισχύς και η δύναμη αποτροπής των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στα πλαίσια αυτά έγινε η παραλαβή των αντιαρματικών συστήματα μεσαίου βεληνεκούς OMTAS και του συστήματος ακουστικής μεγαλου βεληνεκούς . Τις επόμενες ημέρες με την συμμετοχή του υπουργού μας θα γίνει η παραλαβή της εθνικής τορπίλης Αkya, ο πύραυλος Atmaca και του συστήματος ελέγχου αντιαεροπορικής άμυνας Sapan. Στις 19 Ιανουαρίου θα γίνει η παράδοση στο Ναυτικό, η πρώτη φρεγάτα του προγράμματος κλάσης Istif που έχει την ονομασία Istanbul , το πλοίο υποστήριξης μάχης Derya, το πλοίο γενικής υποστήριξης Arif Ekmekci και το μη επανδρωμένο σκάφος Marlin».

Απογοήτευση για τα F-16

Την ίδια ώρα απογοήτευση επικρατεί στην Τουρκία εξαιτίας της «χαλαρής» δήλωσης των ΗΠΑ για τα F-16.

Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε: «Στηρίζουμε το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16, αλλά δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα».

Η Έλα Ρουμεΐσα, παρουσιάστρια του ΗΑΒΕRTURK είπε: «Από τις ΗΠΑ υπάρχει μια δήλωση υποστήριξης του αιτήματος της Τουρκίας για τα F-16. Ο συντονιστής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Tζoν Kίρμπι ανέφερε πως συνεχίζεται η υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης για την πώληση των F-16 στην Τουρκία».

Η παρουσιάστρια του HABER GLOBAL, Σουλτάν Αρινίρ, ανέφερε: «Εδώ μιλάμε για μια δήλωση που επαναλαμβάνει τα ίδια.Ο συντονιστής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Tζoν Kίρμπι ανέφερε πως συνεχίζεται η υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης για την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Όμως του ρωτήθηκε το χρονοδιάγραμμα ή αν θα υπάρχει κάποιο επίσημο αίτημα ή ανακοίνωση προς το Κογρέσο. Όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να αναφερθεί σε κάποια ημερομηνία ή σε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Είναι λογικό να μην υπάρχει μέχρι και σήμερα έστω καποια ημερομηνία ή κάποια ανακοίνωση;».

Υπουργός Εξωτερικών: «Οι κυρίαρχες και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν βάλει στο μάτι τους πόρους στην περιοχή μας»

Ο Φιντάν καλεί τους καταπιεσμένους σε αντίσταση

«Ό,τι σχέδια και αν αναπτύσσουν οι κυρίαρχες δυνάμεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στην περιοχή. Όσο κι αν έχουν βάλει στο μάτι τους πόρους στην περιοχή μας, δεν θα μπορέσουν να το πετύχουν. Σε πολλά ζητήματα, ο καταπιεσμένος φταίει εξίσου με τον δυνάστη επειδή δεν προβάλλει την απαραίτητη αντίσταση και προσπάθεια, γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω ότι η δικαιολογημένη προσπάθεια που θα καταβάλουμε και πάλι από κοινού ως χώρες της περιοχής για το παλαιστινιακό ζήτημα είναι πολύ, πολύ πολύτιμη».

Ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης ταξιδεύει προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ερντογάν: Ιστορική στιγμή για την Τουρκία

Πηγή: skai.gr

