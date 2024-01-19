Λογαριασμός
Cumhuriyet: «Έστρωσαν με παρκέ τις ιστορικές σκάλες της Αγίας Σοφίας» 

Η εφημερίδα Cumhuriyet αναδεικνύει ότι κάποια σημεία του μνημείου έχουν καλυφθεί με παρκέ για να προστατευθούν από τις φθορές. 

Αγία Σοφία

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε να λειτουργεί με εισιτηρίο η Αγία Σοφία. Η είσοδος για τους τουρίστες κοστίζει πλέον 25 ευρώ, ενώ για τους πιστούς που προσέρχονται για προσευχή είναι δωρεάν.

Η εφημερίδα Cumhuriyet αναδεικνύει ότι κάποια σημεία του μνημείου έχουν καλυφθεί με παρκέ για να προστατευθούν από τις φθορές, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης. 

«Είχαν προηγηθεί οι φθορές των θυρών και η τοποθέτηση κεπεγκίων (ρολών) στην είσοδο της Αγίας Σοφίας» αναφέρει η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

