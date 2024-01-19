Cumhuriyet: «Έστρωσαν με παρκέ τις ιστορικές σκάλες της Αγίας Σοφίας» 

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε να λειτουργεί με εισιτηρίο η Αγία Σοφία. Η είσοδος για τους τουρίστες κοστίζει πλέον 25 ευρώ, ενώ για τους πιστούς που προσέρχονται για προσευχή είναι δωρεάν.
Η εφημερίδα Cumhuriyet αναδεικνύει ότι κάποια σημεία του μνημείου έχουν καλυφθεί με παρκέ για να προστατευθούν από τις φθορές, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.
«Είχαν προηγηθεί οι φθορές των θυρών και η τοποθέτηση κεπεγκίων (ρολών) στην είσοδο της Αγίας Σοφίας» αναφέρει η εφημερίδα.
