Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, όπου θα συζητηθεί η εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο επέκτασης των κυρώσεων στο Ιράν.

Στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «αρχίσει το απαραίτητο έργο» για να χτυπήσει το Ιράν με αυστηρότερες κυρώσεις μετά την αεροπορική επίθεση του Σαββάτου στο Ισραήλ, δήλωσε ο Τζοζέπ Μπορέλ μετά από μία εικονική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την Τρίτη.

Ειδικότερα, ο Μπορέλ είπε ότι θα ζητήσει από τις υπηρεσίες του να μελετήσουν τη δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων κυρώσεων της ΕΕ κατά της ιρανικής τεχνολογίας drone.

Θα δει το τρέχον καθεστώς κυρώσεων - που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2023 για να τιμωρήσει το Ιράν επειδή βοήθησε την πολεμική μηχανή του Πούτιν με μη επανδρωμένα drones - να επεκταθεί για να συμπεριλάβει πυραύλους και να καλύψει επίσης τους πληρεξούσιους του Ιράν στην περιοχή.

Το μπλοκ θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι Φρουροί της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, είπε, ενώ τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δύσκολη καθώς ο στρατιωτικός κλάδος δεν έχει ακόμη συνδεθεί με τρομοκρατική ενέργεια σε κανένα μέλος της ΕΕ πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

