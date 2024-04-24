Λογαριασμός
Πιερρακάκης για σχολικό εκφοβισμό: Έλα να δούμε πως μπορείς να κάνεις μια επώνυμη αναφορά στο stop-bulling.gov.gr

«Αν βιώνεις bulling στο σχολείο σου, έλα να δούμε μαζί πως μπορείς να κάνεις, βήμα-βήμα, μια επώνυμη αναφορά στη νέα πλατφόρμα stop-bulling.gov.gr»

Πιερρακάκης: Πως μπορείς να κάνεις μια επώνυμη αναφορά στο stop-bulling.gov.gr

Πρόσκληση προς τους μαθητές και τις μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα stop-bulling.gov.gr σε περίπτωση που βιώνουν στο σχολείο τους ενδοσχολική βία απηύθυνε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση παρουσιάζονται σε αναλυτικό βίντεο όλα τα βήματα που διευκολύνουν τα υποψήφια θύματα ης ενδοσχολικής βίας να δημοσιοποιήσουν το θέμα και να καταθέσουν επώνυμη καταγγελία, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνσης και αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Αν βιώνεις bulling στο σχολείο σου, έλα να δούμε μαζί πως μπορείς να κάνεις, βήμα-βήμα, μια επώνυμη αναφορά στη νέα πλατφόρμα stop-bulling.gov.gr» αναφέρει ο κ.Πιερρακάκης.

Πηγή: skai.gr

