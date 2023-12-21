Τουρκία: Δηλώσεις Φιντάν για ελληνοτουρκικά και Κυπριακό - Αναφορά σε Θράκη και Δωδεκάνησα

Στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την ομιλία του στην τουρκική Εθνοσυνέλευσης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

«Επιθυμούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με τη γειτονική μας Ελλάδα στη βάση μιας θετικής ατζέντας και μέσω ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου. Η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου μας ήταν μια συγκεκριμένη έκφραση αυτής της προσέγγισης» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός, για να προσθέσει: «Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε με κάθε ευκαιρία τα δικαιώματα των ομογενών μας που κατοικούν στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Χακάν Φιντάν, επανέλαβε την τουρκική θέση για κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων προκειμένου να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις: «Απώτερος στόχος μας είναι η εξεύρεση μιας δίκαιης, διαρκούς και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού με βάση την πραγματικότητα στο νησί. Όσο δεν εξισώνεται το καθεστώς κυριαρχίας των δύο πλευρών, δεν είναι δυνατή η έναρξη των διαπραγμάτευσεων μεταξύ των μερών. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας για την αναγνώριση της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" και την ανάπτυξη των σχέσεών της με άλλες χώρες».

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με τις βαλκανικές χώρες: «Βλέπουμε τα Βαλκάνια, μέρος των οποίων είμαστε, ως μια περιοχή όπου η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία μπορούν να προωθηθούν από κοινού. Οι ιστορικοί και ανθρωπιστικοί δεσμοί μεταξύ μας είναι τα κύρια στοιχεία που μας διακρίνουν από άλλους δρώντες στα Βαλκάνια. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τους ακλόνητους δεσμούς και την παρουσία μας στα Βαλκάνια».

