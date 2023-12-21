Λογαριασμός
Πράγα: Φοιτητής της σχολής ο 24χρονος δράστης του μακελειού, Ντέιβιντ Κόζακ - Ανήρτησε μηνύματα μίσους στα ρωσικά

Η φωτογραφία και το όνομα του υποτιθέμενου δράστη που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις τσεχικές αρχές

Kozak

Ο 24χρονος φοιτητής Ντέιβιντ Κόζακ φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού σε Πανεπιστήμιο της Πράγας με 11 νεκρούς και 25 τραυματίες. Ο Ντέιβιντ Κόζακ φέρεται να είχε αναρτήσει στο Telegram μηνύματα μίσους, όπου διατύπωνε στα ρωσικά και την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τις τσεχικές αρχές οι νεκροί είναι 11, μαζί με τον δράστη, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 25, εκ των οποίων οι εννέα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η φωτογραφία και το όνομα του υποτιθέμενου δράστη που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις τσεχικές αρχές.

TAGS: Πράγα Επίθεση Τσεχία
