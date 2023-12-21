Ο 24χρονος φοιτητής Ντέιβιντ Κόζακ φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού σε Πανεπιστήμιο της Πράγας με 11 νεκρούς και 25 τραυματίες. Ο Ντέιβιντ Κόζακ φέρεται να είχε αναρτήσει στο Telegram μηνύματα μίσους, όπου διατύπωνε στα ρωσικά και την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με τις τσεχικές αρχές οι νεκροί είναι 11, μαζί με τον δράστη, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 25, εκ των οποίων οι εννέα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η φωτογραφία και το όνομα του υποτιθέμενου δράστη που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις τσεχικές αρχές.
David Kozák, střelec z pražské univerzity, dny před střelbou na Filozofické fakultě založil kanál na Telegramu, kde psal tyto zprávy v ruštině. Přeloženo do češtiny. Jde až mráz po zádech. 😭 @iDNEScz @CT24zive @seznam_cz @novinkycz pic.twitter.com/7nK88vJTCi— Alex de Gia (@alexdegia) December 21, 2023
❗🇨🇿 - UPDATE: The shooter from the University of #Prague is named David Kozak. He shot three people and wounded 20 others. After that, he committed suicide.— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) December 21, 2023
Kozak opened fire on the fourth floor of the building of the Faculty of Philosophy of Charles University. Some students,… pic.twitter.com/EsYkp92EED
This is the killer at #CharlesUniversity, David Kozak. He killed 10 people and ended up killing himself. #DavidKozak #shooting #Prague pic.twitter.com/XDKd3icRK1— WarMonitoreu (@WarMonitoreu) December 21, 2023
