Κασσελάκης: Τώρα, ψέματα και για την «Ατζέντα Ισλαμαμπάντ»

«Ατζέντα Ισλαμαμπάντ. Επειδή έχουμε χάσει το μέτρημα από τις διευκρινίσεις και τις ανασκευές του Εκκρεμούς Γεωργιάδη, σας υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει γίνει», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει, «ο Υπουργός Εργασίας, λίγες μέρες πριν από την τροπολογία για το μεταναστευτικό, συναντά τον Υπουργό Επικρατείας του Πακιστάν» και «ο δεύτερος φανερώνει τον ενθουσιασμό του για την συνάντηση».

Ατζέντα Ισλαμαμπάντ



Επειδή έχουμε χάσει το μέτρημα από τις διευκρινίσεις και τις ανασκευές του Εκκρεμούς Γεωργιάδη, σας υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει γίνει.



Ο Υπουργός Εργασίας, λίγες μέρες πριν από την τροπολογία για το μεταναστευτικό, συναντά τον Υπουργό Επικρατείας του… pic.twitter.com/mOa2j8G4a2 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 21, 2023

Σύμφωνα με τον Στ. Κασσελάκη, λέει «ξεκάθαρα» πως «το Πακιστάν θα επικεντρωθεί στον εφοδιασμό 500.000 εργατών για τον κατασκευαστικό τομέα», «θα - τις επόμενες μέρες μάλιστα - υπογραφεί συμφωνία Πακιστάν-Ελλάδας» και «θα ξεκλειδωθεί ένας τεράστιος αριθμός θέσεων εργασίας για τους Πακιστανούς πολίτες».

«Να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για μια χώρα με πληθυσμό πάνω από 200 εκατομμύρια! Που προφανώς μπορεί να προσφέρει 500.000 εργάτες. Λέτε ο Υπουργός Επικρατείας του Πακιστάν να φαντάστηκε ο ίδιος τον αριθμό 500.000; Ή λέτε να μπέρδεψε τα αγγλικά του, όταν ο ίδιος έχει σπουδάσει στο Λονδίνο, και έχει απέναντί του το "lantzeris in the cuisine" του Άδωνη Γεωργιάδη;», διερωτάται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου στον Πρωθυπουργό: Συζήτησε ο Υπουργός του για 500.000 εργάτες με τον Πακιστανό Υπουργό, ναι ή όχι; Είχε την άδεια του να το κάνει;», συνεχίζει και καταλήγει:

«Ψέματα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ψέματα για τις υποκλίσεις στον Ερντογάν. Τώρα, ψέματα και για την ”Ατζέντα Ισλαμαμπάντ”».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.