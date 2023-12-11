Τον Λάζαρο Κυρίζογλου στηρίζει η ΝΔ για επόμενο πρόεδρο της ΚΕΔΕ

Τον νυν πρόεδρο της ΚΕΔΕ, δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, στηρίζει για τις επόμενες εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση:

«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έχει πρόεδρο τον έμπειρο αυτοδιοικητικό Λάζαρο Κυρίζογλου, δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο οποίος εξελέγη πρόσφατα με ομόφωνη απόφαση των παρατάξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές της ΚΕΔΕ».

