Κασσελάκης: Τέσσερα μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα

Τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτηση στο Facebook αναφέρει:

«Βία στα γήπεδα

Τέσσερα αναγκαία μέτρα τώρα!

Για να μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδο οι γονείς με τα παιδιά τους και οι παρέες με ασφάλεια. Και οι εργαζόμενοι στο γήπεδο να δουλεύουν χωρίς να φοβούνται.

Ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων εποπτείας με κάμερες υψηλής ευκρίνειας CCTV.

Είσοδος στα γήπεδα μόνο με ταυτοποίηση.

Υποχρεωτική αρίθμηση θέσεων στα εισιτήρια.

Υποχρεωτική έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφαλείας και έλεγχος λειτουργίας πριν από κάθε αναμέτρηση.

Άλλες χώρες τα κατάφεραν. Μπορούμε κι εμείς.»

