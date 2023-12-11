«Η Ελλάδα, χάρη στην εξωτερική πολιτική αρχών και αξιών την οποία ακολουθεί, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό διεθνές κεφάλαιο, το οποίο η ίδια το αξιοποιεί και στα διεθνή φόρα, ενόσω είναι και αξιόπιστος συνομιλητής όλων των διεθνών και περιφερειακών παικτών» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξη του , στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι είχε εκτενή συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας με τον οποίο θα έχει συνάντηση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι σκοπεύει στο προσεχές μέλλον να επισκεφθεί την Αρμενία, ενώ στο περιθώριο του σημερινού Συμβουλίου, θα συναντηθεί και με τον Αζέρο ομόλογό του.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, είναι η ακόλουθη:«Προσερχόμαστε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με μια βαριά και σημαντική ημερήσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα της Αρμενίας και των σχέσεων της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα καλωσορίζει την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη στο Νότιο Καύκασο, χάρις και στην προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας. Η Αρμενία είναι σήμερα προσκεκλημένη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για να εκθέσει τις θέσεις για μια βιώσιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος μίλησα εκτενώς με τον θπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας και σκοπεύω στο αμέσως προσεχές μέλλον να επισκεφθώ τη χώρα, όπως επίσης σήμερα θα έχω την ευκαιρία να δω και τους δύο υπουργούς και τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας και τον υπουργό Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν. Αντιθέτως, τα μηνύματα δεν είναι εξίσου ενθαρρυντικά στα άλλα μέτωπα, τα περιφερειακά και τα διεθνή, δηλαδή στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στην Yποσαχάρια Αφρική, όπου θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο εντατική προσπάθεια για βιώσιμη ειρήνη. Η Ελλάδα, χάρη στην εξωτερική πολιτική αρχών και αξιών την οποία ακολουθεί, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό διεθνές κεφάλαιο, το οποίο η ίδια το αξιοποιεί και στα διεθνή φόρα, ενόσω είναι και αξιόπιστος συνομιλητής όλων των διεθνών και περιφερειακών παικτών. Χάρη σε αυτό το κεφάλαιο, με φρόνηση και αυτοπεποίθηση χτίζουμε γέφυρες φιλίας στην ευρύτερη περιοχή μας για το παρόν και το μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.