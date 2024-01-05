Λογαριασμός
Λυτρίβη - υφ. Παιδείας: «Υπάρχει πλούσια μεταρρυθμιστική ατζέντα, αναλαμβάνω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση»

«Eγώ αναλαμβάνω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μία συμβολική κίνηση του πρωθυπουργού να σημάνει την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του χαρτοφυλακίου», δήλωσε η νέα υφυπουργός Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη

Λυτρίβη

«Είναι πολλά τα θέματα σε εξέλιξη που έχουμε στο υπουργείο Παιδείας, υπάρχει πλούσια μεταρρυθμιστική ατζέντα» , δήλωσε το πρωί της Παρασκευής η νέα υφυπουργός Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη στην εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ' του ΣΚΑΪ.

Σχετικά με τα νέα της καθήκοντα είπε: «Eγώ αναλαμβάνω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μία συμβολική κίνηση του πρωθυπουργού να σημάνει την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του χαρτοφυλακίου».

«Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας», τόνισε η κ. Λυτρίβη.

«Θα δούμε ενίσχυση, θυμίζω ότι πριν από περίπου 20 ημέρες από το ΕΠΑΛ Περάματος παρουσία του πρωθυπουργού και της διοίκησης του υπουργείου Παιδείας έγινε η παρουσίαση του νέου μεταρρυθμιστικού έργου που θα έρθει στη βουλή το επόμενο 15νθημερο»

