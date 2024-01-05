Λυτρίβη - υφ. Παιδείας: «Υπάρχει πλούσια μεταρρυθμιστική ατζέντα, αναλαμβάνω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση»

«Είναι πολλά τα θέματα σε εξέλιξη που έχουμε στο υπουργείο Παιδείας, υπάρχει πλούσια μεταρρυθμιστική ατζέντα» , δήλωσε το πρωί της Παρασκευής η νέα υφυπουργός Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη στην εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ' του ΣΚΑΪ.
Σχετικά με τα νέα της καθήκοντα είπε: «Eγώ αναλαμβάνω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μία συμβολική κίνηση του πρωθυπουργού να σημάνει την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του χαρτοφυλακίου».
«Έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας», τόνισε η κ. Λυτρίβη.
«Θα δούμε ενίσχυση, θυμίζω ότι πριν από περίπου 20 ημέρες από το ΕΠΑΛ Περάματος παρουσία του πρωθυπουργού και της διοίκησης του υπουργείου Παιδείας έγινε η παρουσίαση του νέου μεταρρυθμιστικού έργου που θα έρθει στη βουλή το επόμενο 15νθημερο»
