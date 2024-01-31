Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση χωρίς διαβούλευση εμπλέκει την χώρα άμεσα στην σύρραξη στην Ερυθρά Θάλασσα

Για εμπλοκή της χώρας μας στη σύρραξη στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς διαβούλευση από την κυβέρνηση κάνει λόγο η Νέα Αριστερά με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «την ευθεία εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη στην Ερυθρά Θάλασσα προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας από τις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο τον πόλεμο στην Παλαιστίνη γενικεύεται ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: "Θα προσφέρω να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση της επιχείρησης. Θα προσφέρω το στρατηγείο της Λάρισας ως στρατηγείο για την επιχείρηση"». Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «εκφράσεις που μας γυρνάνε πολλές δεκαετίες πίσω και φέρνουν στην μνήμη το "Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας". Αποφάσεις που βάζουν την χώρα σε επικίνδυνες περιπέτειες. Ιδίως όταν αυτές λαμβάνονται χωρίς την παραμικρή ενημέρωση και συζήτηση».

Η Νέα Αριστερά ρωτά «με ποιούς διαβουλεύτηκε ο κύριος Δένδιας για να "προσφέρει" την συμμετοχή της χώρας και των στρατιωτικών υποδομών και προσωπικού και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο; Γιατί δεν έχει ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία για μια τόσο κρίσιμη, στρατηγικής σημασίας για τα συμφέροντα της χώρας, απόφαση;».

Υποστηρίζει καταληκτικά ότι «όπως και στην περίπτωση των F35 η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη δεσμεύει την χώρα εν κρυπτώ» και τονίζει ότι «δεν πρόκειται απλώς για πολιτική του προβλέψιμου και πρόθυμου συμμάχου», αλλά ότι «η Ν.Δ. έχει εκτρέψει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Από πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή η Ελλάδα γίνεται προπύργιο αποσταθεροποίησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.