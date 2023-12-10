Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή του Σαχέλ και οι πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν, επίσης, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, Dmytro Kuleba.

Της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα προηγηθεί άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τον ομόλογό τους της Αρμενίας, Ararat Mirzoyan.

Μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγούς τους των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

