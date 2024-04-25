Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά και με αφορμή αυτή την επέτειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα εκθείασε τη συνεισφορά του Γιώργου Γεννηματά στην δημιουργία και λειτουργία του ΕΣΥ.

Αναφέρει συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης:

«Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό γι' αυτό και η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η σημαντικότερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό λαό.

Ο οραματιστής Γιώργος Γεννηματάς, που άνοιξε πρωτοπόρους δρόμους στην πολιτική του διαδρομή και σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε από κοντά μας, πρωταγωνίστησε σε αυτήν την κορυφαία μεταρρύθμιση, γιατί η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών.

Σήμερα, με την κυβέρνηση να συνεχίζει να απαξιώνει αυτόν τον βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, με τους Έλληνες πολίτες να πληρώνουν τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τους στην ΕΕ, ο αγώνας μας για την αναγέννηση του ΕΣΥ, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να τιμήσουμε τη μνήμη του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη».

