Θρίλερ με την σύλληψη Μπελέρη στην Χειμάρρα: Το μήνυμα Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις στην Αλβανία - Τι αναφέρει το έγγραφο της εισαγγελίας

Διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Αλβανία μετά την σύλληψη του ομογενή υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη. Οι αλβανικές αρχές κατηγορούν τον υποψήφιο δημαρχο πως εξαγοράζει ψηφους ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Αλβανία, ωστόσο μέλη της ομογένειας μιλούν για μια σκόπιμη ενεργεία, με στόχο την τρομοκράτηση των μελών της ελληνικής μειονότητας, ώστε να μην προσέλθουν στις εκλογές. Από τη Λέσβο, ο πρωθυπουργός ζήτησε την αμεση απελευθέρωση του Έλληνα υποψήφιου, με τον Έντι Ράμα σε δήλωσή του να παίρνει αποστάσεις και να μιλά για αποφασιστικότητα της δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου και στην συνέχεια, την Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας να αναφέρει πως «η πάταξη της εξαγοράς ψήφου αποτελεί προτεραιότητα» και πως ο Φρέντι Μπελέρης «είναι ισότιμος μπροστά στο νόμο».

Το σχετικό έγγραφο της εισαγγελίας που παρουσίασε ο ΣΚΑΙ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναφέρει πως "ο εν λόγω πολίτης πιάστηκε επ΄ αυτοφώρω στη Χειμάρρα στις 12.05.2023, στις 00:14, σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, να δίνει χρηματικά ποσά σε διάφορα άτομα για να εξαγοράσει ψήφους. "

Την ίδια ώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο κέντρο της Χειμάρρας από πολίτες που αντιδρούν στην σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη όπως μεταδίδει η αποστολή του ΣΚΑΙ στην Αλβανία.

«Αυτό είναι ένα δείγμα τρομοκρατίας από πλευράς του συστήματος Ράμα στην εθνική ελληνική μειονότητα γιατί φοβάται ότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν ελληνικά και οι δήμοι οι ελληνικοί θα διοικούνται ελληνικά γιατί μέχρι τώρα, ο Ράμα διοικούσε τους δήμους αυτούς με τους δικούς του ανθρώπους», δήλωσεν ο Αντιπρόεδρος Ομόνοιας Γιώργος Τζομάκας..

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώνει την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ενώ από τη Μυτιλήνη έστειλε σαφές μήνυμα στην αλβανική κυβέρνηση.

«Να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη Αλβανία, εκπτώσεις στο κράτος δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί. Αν Αλβανία θέλει να πλησιάσει την ΕΕ έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς που φυλάκισε για να συμμετέχουν στη διαδικασία», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Θεωρούμε ότι αυτές είναι πρακτικές με σκοπό να φοβίσουν τον κόσμο και να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα», ανέφερε ο Πρόεδρος Ένωσης Χειμαρριωτών Αθήνας, Θοδωρής Γκούμας.

Ο Φρέντι Μπελέρης κατηγορείται για εξαγορά ψήφων ενόψει των εκλογών της Κυριακής. Αντίπαλός του είναι ο νυν δήμαρχος που υποστηρίζεται από το Σοσιαλιστικό κόμμα του Έντι Ράμα.

«Δεν μπορεί το αλβανικό κράτος να αποδεχτεί ότι σε αυτόν τον δήμο μπορεί να εκλεγεί εκπρόσωπος της ελληνικής μειονότητας. Και όταν αυτό δεν μπορεί να το πετύχει με πολιτικά κριτήρια, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και μεθόδους όπως η σημερινή που για μένα είναι μια τρομοκρατική κίνηση με πολιτικά και εθνικιστικά κίνητρα», σημειώνει ο πρώην πρόεδρος Ομόνοιας και υποψήφιος Δήμαρχος, Λεωνίδας Παππάς.

Μαζί με τον Φρέντι Μπελέρη, οι αλβανικές αρχές προσήγαγαν και τον συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση, ο οποίος είναι καρδιοπαθής και έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς και ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη σύλληψη του Έλληνα ομογενή. Ο δεύτερος συνεργάτης του Φρέντη Μπελέρη που είχε προσαχθεί μαζί του αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες μετά την προσαγωγή.

«Αυτό δείχνει καθεστωτικές συμπεριφορές. Και ο τρόπος που έγινε αλλά και τον χρόνο που επέλεξαν γιατί έγινε νύχτα. Σκοπός είναι ο εκφοβισμός των Ελλήνων που πρόκειται να έρθουν να ψηφίσουν, δηλαδή των ομογενών». ανέφερε η αδερφή του Ελεονώρα Κοκαβέση.

Ο Έντι Ράμα τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στο twitter.

Ο Ράμα χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μπελέρη ως «δείγμα της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου».

Απαίτησε, δε, η σύλληψη να είναι «τεκμηριωμένη με στοιχεία και νομικά κατοχυρωμένη» και κάλεσε την πολιτική να μη σπεύσει να προβεί σε συμπεράσματα και να αφήσει ανεπηρέαστο το ανακριτικό έργο των αρμόδιων αρχών.

Ισχυρίστηκε, τέλος, ότι το γεγονός ουδεμία σχέση έχει με τον προεκλογικό αγώνα.

Όλη η δήλωση Ράμα: «Η σύλληψη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για τη Χειμάρρα Φρ. Μπελέρι με εντολή της εισαγγελίας αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για τη δικαιοσύνη παραμονές των εκλογών, πράγμα που σημαίνει ότι η παράβαση του νόμου από την πλευρά του πρέπει να αποδειχθεί και η σύλληψή του να έχει νόμιμο κίνητρο! Η κόντρα μας με αυτόν τον υποψήφιο δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες ή τα συμπεράσματα της εισαγγελίας, επομένως, σεβόμενοι την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων, καλώ όλους να μην βιαστούν σε πολιτικά συμπεράσματα περιμένοντας υπομονετικά τον λόγο και τα στοιχεία της δικαιοσύνης».

«Είναι μια πρωτοφανής και ανεξήγητη πράξη. Ένα φαινόμενο που σχετίζεται μόνο με ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ζητάμε την απελευθέρωση του», δήλωσε ο επικεφαλής κόμματος ΚΕΑΔ.

Κατόπιν του αυστηρού μηνύματος του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη προχώρησε σε δήλωση με ανάρτησή της στο twitter και η ΥΠΕΞ Αλβανίας.

«Η εξαγορά ψήφων αποτελεί σοβαρό αδίκημα στη νομοθεσία μας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμησή της κατά την περίοδο των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών της ελληνικής μειονότητας που συμμετέχουν στις εκλογές μας», αναφέρει η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζιάτσκα.

Όπως αναφέρει η ίδια «η υποψηφιότητα του Φρέντις Μπελέρη, πολίτη της Αλβανίας που διεκδικεί εκλογές από συμπολίτες του, δεν δικαιολογεί καμία ειδική μεταχείριση. Είναι τόσο ίσος απέναντι στο νόμο όσο κανείς άλλος. Εναπόκειται μόνο στους εισαγγελείς και τους δικαστές να χειριστούν αυτή την υπόθεση σύμφωνα με στοιχεία».

Καλεί, όπως υπογραμμίζει οι φίλοι στην Αθήνα να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης με υπομονή, επιτρέποντας στην αλβανική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις ή διχαστικά μηνύματα. Καλό είναι να ενημερώνουμε τις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει επίσης να περιμένουμε και τα δεδομένα, ανέφερε η Τζιάτσκα.

3/3We respectfully urge our 🇬🇷friends in Athens to closely monitor the development of the case with patience, allowing Albanian justice to do its work without external pressures or divisive messages. Good to keep Brussels informed,but we should also wait for the facts to emerge.