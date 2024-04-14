Θεοχάρης: Δεν θα δεχτούμε αναιτιολόγητες αυξήσεις στα καύσιμα

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης.

Μιλώντας στο«Mega» ο κ.Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «βραχυπρόθεσμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αγορές θα αντιδράσουν σπασμωδικά. Τώρα τις πρώτες ημέρες θα δούμε αυξήσεις, όσο τουλάχιστον υπάρχει ανησυχία και αμφιβολία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, οι αναλύσεις είναι καθησυχαστικές και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο εξέλιξης των πραγμάτων, αυτό να επιβεβαιωθεί και να εξελιχθεί προς την κατεύθυνση της μη κλιμάκωσης ή ακόμα καλύτερα και της αποκλιμάκωσης. Εμείς από την πλευρά μας, είναι σημαντικό να μη δεχθούμε αναιτιολόγητες αυξήσεις, σε αποθέματα καυσίμων που έχουν ήδη τιμολογηθεί και φορολογηθεί» και συνέχισε λέγοντας ότι «η Πολιτεία, έχει τους μηχανισμούς για να κάνει τους ελέγχους. Είναι προφανές ότι αυτή η περίοδος, που υπάρχει αναταραχή, είναι η περίοδος που όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Είτε έχουν σχέση με την αισχροκέρδεια είτε έχουν σχέση με τη φοροδιαφυγή. Τις επόμενες ημέρες θα είναι στους δρόμους τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ και της ΔΙΜΕΑ, ώστε να πραγματοποιούν ελέγχους».

Για το ζήτημα των επιδομάτων ενόψει Πάσχα, τόνισε ότι «είμαστε κοντά στον πολίτη, όταν υπάρχει η δυνατότητα και οι συνθήκες το επιτρέπουν και το έχουμε αποδείξει την τελευταία πενταετία. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία σκέψη στην κυβέρνηση να δοθεί κάποια ενίσχυση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την κατάσταση. Το παρακολουθούμε και από τις δύο πλευρές. Να δούμε τον προϋπολογισμό να εκτελείται, αφού περάσουν 3-4 μήνες, καθώς ο προϋπολογισμός των πρώτων δύο μηνών, είναι τα έσοδα που προσμετρούνται από τις τελευταίες δόσεις των φόρων του προηγούμενου έτους. Η χώρα βρίσκεται ακόμα σε δημοσιονομική προσαρμογή και δεν πρέπει να οδηγούμαστε σε αποφάσεις με ψηφοθηρικούς σχεδιασμούς. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Δεν έχει κανένα νόημα να μην πιάσουμε τους στόχους μας και να αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα μετά τις εκλογές. Δηλαδή πριν τις εκλογές, το Πάσχα, να είμαστε καλοί και να έρθουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και να πάρουμε μέτρα για να συμμαζέψουμε τη χαλάρωση», συμπλήρωσε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στο θέμα των POS και της διασύνδεσης τους με τις ταμειακές αγορές και ευχαρίστησε τους ανθρώπους της αγοράς για τη μέχρι τώρα ανταπόκρισή τους. Σε σχέση με το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, σημείωσε: «Το περιθώριο, το δίνεις, όσο υπάρχει πρόοδος. Αν υπάρχει χαλάρωση και δεν γίνεται τίποτα, δεν έχει νόημα. Για αυτό ελπίζω η αγορά να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς».

