«Ο αναμορφωμένος ΚΟΚ θα έχει νέα πολιτική ποινών, επικεντρωμένη στην οδική ασφάλεια. Δεν μας ενδιαφέρει να τιμωρήσουμε, πρωτίστως, τους παραβάτες, μας ενδιαφέρει να είναι εφαρμόσιμες οι ποινές, να είναι δίκαιες και να αντιστοιχούν στη σοβαρότητα και στην επικινδυνότητα κάθε παράβασης», τονίζει η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπουλου σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα, κατηγοριοποιούνται οι ποινές και αυστηροποιούνται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης (πχ. Κινητό τηλέφωνο, κράνος, ζώνη κ.α.). «Οι ποινές να αφορούν στον οδηγό και όχι στο όχημα ενώ λαμβάνοντας υπόψιν μας τη μικρο κινητικότητα, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας αναπροσαρμόζουμε, προς τα κάτω, τα όρια ταχύτητας εντός του αστικού ιστού».

Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά «Δεν μπορεί να παραμένουμε θεατές μπροστά στην εκατόμβη θυμάτων που αφήνουν πίσω τους τα τροχαία δυστυχήματα».

Στη συνέντευξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υφυπουργός μιλάει για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες να τεθούν στη διάθεση του επιβατικού κοινού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας με την σταδιακή ανανέωση ενός «γερασμένου» στόλου, στη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και την καθημερινότητα όλων μας.

«Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ανανέωση 1.300 νέων λεωφορείων έως το τέλος του 2027, δημιουργώντας μια νέα εποχή βιώσιμη για τις συγκοινωνίες» δηλώνει η υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου. Μιλάει, επίσης, για τη νέα ψηφιακή υπηρεσία Tap 'N' Pay, που αναμένεται να εφαρμοστεί στα ΜΜΜ δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να μπορούν εύκολα και γρήγορα να μετακινούνται, δίχως να χρειάζεται να αναζητήσουν εκδοτήριο αλλά απευθείας με τη χρήση της τραπεζικής τους κάρτας καθώς και για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» τονίζοντας πως η δυναμική ανάπτυξη της αγοράς «μας οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο ''Κινούμαι Ηλεκτρικά 3'' .

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, δηλώνει «η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 38,3 % … και μέχρι το 2025 θα έχουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα συμβάλει τόσο στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.